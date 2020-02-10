Китайские ученые усомнились в надежности тестов на коронавирус

Об этом говорится в справке ведомства об эпидемической ситуации по вирусу 2019-nCov, опубликованной в понедельник. В этом документе Роспотребнадзор цитирует сообщение китайского агентства Sina от 8 февраля, в котором говорилось, что врачи в КНР отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов (то есть, когда тест показывает отсутствие вируса в организме, хотя на самом деле вирус есть) при исследовании на новый коронавирус.
По оценке академика Ван Чэна (Wang Chen), «положительный результат при лабораторном исследовании в настоящее время регистрируется только у 30−50% от истинного числа заболевших», отметили в Роспотребнадзоре. Проблемы с точностью диагностики связаны с тем, что вероятность обнаружения вируса выше всего при исследовании смывов с нижних дыхательных путей, в то время как при исследовании мокроты точность ниже. Анализ мазков с глотки еще менее надежный, чем исследования образцов мокроты, следует из выводов ученых.
Еще один потенциальный источник неточности результатов — требования к диагностическим наборам. «Также в настоящее время из-за повышенного спроса установлен “особый порядок подтверждения качества” для диагностических наборов, что сказывается на их чувствительности», — отмечают в Роспотребнадзоре.
В настоящее время в мире разработаны несколько тест-систем для определения нового коронавируса. В частности, Институт вирусологии в китайском городе Ухань, где находится очаг пневмонии, вызванной 2019-nCov, разработал тест-системы на базе иммунохроматографического анализа (ИХА). В ряде стран для диагностики разработаны тест-системы на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) — такая тест-система создана и в России специалистами ГНЦ «Вектор».
По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 573 человека, смертельный исход зафиксирован в 910 случаях.
Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях — в Гонконге и на Филиппинах — зафиксирован летальный исход.
В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.