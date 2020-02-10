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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

В российском городе коммунальщики устроили снежную лавину

В Новосибирске коммунальщики устроили снежную лавину. В результате в одной из квартир была выломана дверь, повреждена мебель с техникой и чуть не пострадал малолетний ребенок.

Об этом сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации “АСТ-54”» в социальной сети Вконтакте.

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Сотрудники управляющей компании счищали с крыши дома № 206 на улице Бориса Богаткова снег. Он упал на выступающий козырек, а затем снес балконную дверь, расположенную там же. При этом едва не пострадал ребенок, сидящий в квартире на диване.

После случившегося жильцы позвонили в ЖЭУ. Там приняли заявку, но инженер так и не пришел. Спустя десять минут после того, как помещение очистили от снега, рядом упала огромная глыба льда.

Ранее на крыше одной из школ Уссурийска (Приморский край) был замечен школьник, который без верхней одежды убирал снег с козырька школы. В своем комментарии Telegram-каналу «Подъем» он заявил, что сам вызвался помочь женщине, которая работала дворником в школе.

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