17:14 (мск), источник: РИА Новости
В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
Как сообщили порталу «Челябинск онлайн» друзья пенсионерки, в квартире произошло короткое замыкание. Хозяйка спала, в то время как квартира наполнялась угарным газом. Сначала кот попытался разбудить женщину криками, а потом сильно укусил ее за шею.
Вся квартира на тот момент была в дыму. На кухне горели холодильник и плита. Проснувшись от укуса питомца, женщина побежала к соседям и вызвала МЧС. Спасатели прибыли на место ЧП уже через пять минут и погасили разгорающееся пламя.
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