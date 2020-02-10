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17:14 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.

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Как сообщили порталу «Челябинск онлайн» друзья пенсионерки, в квартире произошло короткое замыкание. Хозяйка спала, в то время как квартира наполнялась угарным газом. Сначала кот попытался разбудить женщину криками, а потом сильно укусил ее за шею.

Вся квартира на тот момент была в дыму. На кухне горели холодильник и плита. Проснувшись от укуса питомца, женщина побежала к соседям и вызвала МЧС. Спасатели прибыли на место ЧП уже через пять минут и погасили разгорающееся пламя.

В пресс-службе ведомства рассказали изданию, что пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электроприборов. В итоге выгорели розетка, холодильник, потолок и стены на площади 15 квадратных метров.

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