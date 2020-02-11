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01:42 (мск), источник: Известия

МВД Украины проверит сотрудников СБУ по делу об убийстве Шеремета

Следствие намерено проверить более десятка сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом рассказал замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Источник: Известия

Речь идет не о «возможных» связях, а о «вполне конкретных» и «более чем дружеском общении», цитирует ТАСС комментарий замминистра «РБК-Украина».

Геращенко пояснил, что проверки последовали после публикации материалов, свидетельствующих о возможной связи подозреваемых со спецслужбой.

В самой СБУ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле.

14 декабря 2019 года суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета, военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко. Днем ранее под арест отправились еще двое фигурантов дела — Яна Дугарь и Юлия Кузьменко по подозрению в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки. Также в числе подозреваемых называли супругов Грищенко, Владислава и Ирину, но позже в полиции заявили, что они проходят по делу как важные свидетели.

14 декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что, по неподтвержденной информации, трое фигурантов дела являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины во времена президентства Петра Порошенко.

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