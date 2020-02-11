МВД Украины проверит сотрудников СБУ по делу об убийстве Шеремета

Речь идет не о «возможных» связях, а о «вполне конкретных» и «более чем дружеском общении», цитирует ТАСС комментарий замминистра «РБК-Украина».
Геращенко пояснил, что проверки последовали после публикации материалов, свидетельствующих о возможной связи подозреваемых со спецслужбой.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле.
14 декабря 2019 года суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета, военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко. Днем ранее под арест отправились еще двое фигурантов дела — Яна Дугарь и Юлия Кузьменко по подозрению в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки. Также в числе подозреваемых называли супругов Грищенко, Владислава и Ирину, но позже в полиции заявили, что они проходят по делу как важные свидетели.
14 декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что, по неподтвержденной информации, трое фигурантов дела являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины во времена президентства Петра Порошенко.