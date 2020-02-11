11:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Российским врачам нечем диагностировать коронавирус
«Ъ» публикует результаты опроса медиков о готовности к эпидемии в РФ.
Российских врачей обучили распознавать коронавирус, но пока не предоставили необходимые для этого диагностические комплексы. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиков, проведенного командой приложения «Справочник врача» как среди профильных специалистов, так и среди терапевтов и врачей общей практики. При этом мнения врачей о реальности угрозы возникновения эпидемии в России разделились поровну.
Опрос, посвященный новому типу коронавируса 2019-nСoV, провела в начале февраля 2020 года команда приложения «Справочник врача». Создатели «Справочника» утверждают, что в нем зарегистрированы более 638,8 тыс. медработников из России (для регистрации в приложении не обязательно предъявлять медицинский диплом; впрочем, администрация приложения утверждает, что оно слишком узкоспециализированно для обычных пользователей: «Не врачам у нас неинтересно»).
В опросе приняли участие более 1,8 тыс. российских специалистов, «сталкивающиеся с лечением инфекционных заболеваний», это эпидемиологи, вирусологи, фтизиатры, пульмонологи, терапевты и врачи общей практики.
Респондентам задали четыре вопроса:
На последний вопрос 53% терапевтов и врачей общей практики (845 респондентов) ответили отрицательно, 47% (756 участников) — положительно. Меньший разрыв показал опрос среди пульмонологов и фтизиатров (в опросе узкопрофильных специалистов приняли участие 70 человек): 49% допускают угрозу эпидемии, 51% — нет. Инфекционисты, эпидемиологи и вирусологи (145 респондентов) настроены более оптимистично: 56% полагают, что угрозы распространения коронавируса в России нет, 44% уверены в обратном.
Говоря о мерах борьбы с распространением коронавируса (опрос предполагал множественный выбор ответов), наиболее эффективными все специалисты называют изоляцию заболевших (1663 голоса), использование средств индивидуальной защиты (1464 человека), информирование врачей и населения (1337 ответов), усиление контроля на вокзалах и в аэропортах (1159 респондентов).
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Опрошенные врачи утверждают, что им предоставили методическую информацию по диагностике (терапевты и врачи общей практики — 1029 утвердительных ответов, пульмонологи и фтизиатры — 42, инфекционисты, эпидемиологи и вирусологи — 109).
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В своем ежедневном информационным бюллетене Роспотребнадзор сообщил, что, по данным Государственной комиссии здравоохранения на 10 февраля в Китайской Народной Республике было зарегистрировано 40 235 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 7,99% (2987): «В целом отмечается снижение темпов прироста». Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16,1% — в тяжелой (6484). Летальность составляет 2,2% (909 случаев, из них 780 — в провинции Хубэй). Общее число заболевших в мире составляет 40 553 случая (прирост за сутки 8%). В 24 странах мира зарегистрировано 318 завозных случаев. На территории России выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР.
Валерия Мишина