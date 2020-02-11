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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Российским врачам нечем диагностировать коронавирус

«Ъ» публикует результаты опроса медиков о готовности к эпидемии в РФ.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:03 MSK, 09.02
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Российских врачей обучили распознавать коронавирус, но пока не предоставили необходимые для этого диагностические комплексы. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиков, проведенного командой приложения «Справочник врача» как среди профильных специалистов, так и среди терапевтов и врачей общей практики. При этом мнения врачей о реальности угрозы возникновения эпидемии в России разделились поровну.

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Опрос, посвященный новому типу коронавируса 2019-nСoV, провела в начале февраля 2020 года команда приложения «Справочник врача». Создатели «Справочника» утверждают, что в нем зарегистрированы более 638,8 тыс. медработников из России (для регистрации в приложении не обязательно предъявлять медицинский диплом; впрочем, администрация приложения утверждает, что оно слишком узкоспециализированно для обычных пользователей: «Не врачам у нас неинтересно»).

В опросе приняли участие более 1,8 тыс. российских специалистов, «сталкивающиеся с лечением инфекционных заболеваний», это эпидемиологи, вирусологи, фтизиатры, пульмонологи, терапевты и врачи общей практики.

Респондентам задали четыре вопроса:

  1. предоставили ли им методическую информацию по диагностике коронавируса,
  2. есть ли у них в наличии диагностический комплекс для определения вируса,
  3. какие меры борьбы с коронавирусом они считают наиболее эффективными,
  4. существует ли угроза эпидемии коронавируса в России.
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На последний вопрос 53% терапевтов и врачей общей практики (845 респондентов) ответили отрицательно, 47% (756 участников) — положительно. Меньший разрыв показал опрос среди пульмонологов и фтизиатров (в опросе узкопрофильных специалистов приняли участие 70 человек): 49% допускают угрозу эпидемии, 51% — нет. Инфекционисты, эпидемиологи и вирусологи (145 респондентов) настроены более оптимистично: 56% полагают, что угрозы распространения коронавируса в России нет, 44% уверены в обратном.

Говоря о мерах борьбы с распространением коронавируса (опрос предполагал множественный выбор ответов), наиболее эффективными все специалисты называют изоляцию заболевших (1663 голоса), использование средств индивидуальной защиты (1464 человека), информирование врачей и населения (1337 ответов), усиление контроля на вокзалах и в аэропортах (1159 респондентов).

Наименее эффективной мерой, по мнению врачей, является депортация иностранных граждан с подтвержденным заболеванием (463 голоса).

Напомним, возможность депортации иностранцев, у которых подтверждено наличие вируса, на оперативном совещании с вице-премьерами 3 февраля 2020 года допустил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Опрошенные врачи утверждают, что им предоставили методическую информацию по диагностике (терапевты и врачи общей практики — 1029 утвердительных ответов, пульмонологи и фтизиатры — 42, инфекционисты, эпидемиологи и вирусологи — 109).

Однако у большинства нет диагностических комплексов: об их отсутствии сообщили 1538 респондентов из 1816 участников исследования.
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Отметим, что в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что китайские ученые подтвердили «высокую эффективность» российской тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции. Она добавила, что Россия «в случае необходимости готова рассмотреть возможность дополнительной поставки современных российских средств диагностики в страны-партнеры по ЕАЭС». Ранее ведомство сообщало, что «региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики».

В своем ежедневном информационным бюллетене Роспотребнадзор сообщил, что, по данным Государственной комиссии здравоохранения на 10 февраля в Китайской Народной Республике было зарегистрировано 40 235 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 7,99% (2987): «В целом отмечается снижение темпов прироста». Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16,1% — в тяжелой (6484). Летальность составляет 2,2% (909 случаев, из них 780 — в провинции Хубэй). Общее число заболевших в мире составляет 40 553 случая (прирост за сутки 8%). В 24 странах мира зарегистрировано 318 завозных случаев. На территории России выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР.

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