Сотрудник аэропорта Сочи уволен за разбитую клетку с собакой

В пресс-службе аэропорта «Ъ» сообщили, что в связи с инцидентом была проведена служебная проверка, виновный сотрудник уволен. Собака не пострадала, рассказал в Facebook Тимофей Тимофеев, хозяин Финика.
«Повреждение клетки-переноски произошло из-за невнимательности сотрудника: двигаясь на небольшой скорости, он допустил опрокидывание переноски с тягача», — пояснили в пресс-службе аэропорта, уточнив при этом, что сотрудники постарались сделать все возможное для починки клетки на месте, чтобы обеспечить животному безопасный перелет. «Работник, по чьей вине произошел инцидент, больше не является сотрудником аэропорта», — говорится в сообщении. «Аэропорт Сочи сожалеет о случившемся, готов возместить ущерб и предоставить владельцу животного дополнительное обслуживание в бизнес зале», — пояснили в пресс-службе.
Проблема безопасности животных при авиаперелетах оказалась в центре внимания после инцидента, о котором рассказал пассажир компании «Аэрофлот» Максим Чумаченко, прилетевший 22 января из Нью-Йорка в аэропорт Шереметьево. Две кошки, переноски с которыми господин Чумаченко сдал в багажное отделение самолета Boeing 777, погибли от травм, клетки-переноски были разбиты. Еще одна кошка получила обморожение. «Аэрофлот» заявил о намерении выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с животными хэндлинговых структур во всех российских аэропортах.