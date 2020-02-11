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18:10 (мск), источник: Новый Калининград

За 2019 год российские суды прекратили более половины дел о преступных сообществах

В большинстве дел обвинения предъявляют без достаточных оснований.

За 2019 год российские суды прекратили свыше половины уголовных дел, касающихся организации преступных сообществ или участия в них. Об этом во вторник, 11 февраля, пишет РБК со ссылкой на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

«Верховный суд обращает внимание на то, что обвинения по ст. 210 УК нередко предъявляются без достаточных оснований, в связи с чем судам следует с повышенным вниманием относиться к проверке обоснованности обвинений», — процитировали в издании слова Лебедева.

За прошедший год суды в России рассмотрели дела по ст. 210 УК в отношении 493 человек. Уточняется, что только 233 из них (47%) были осуждены, дела на еще 260 человек (53%) прекратили — 165 обвиняемых (63%) судьи оправдали, 57 человек (22%) освободили от уголовной ответственности, а в 38 случаях (15%) статья об ОПС, как отметил глава ВС РФ, была исключена из обвинения как излишне вмененная.

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