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15:03 (мск), источник: Интерфакс

В Тюмени выписана студентка, заразившаяся коронавирусом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — В Тюмени из инфекционной больницы выписали студентку из Китая, которая перенесла пневмонию, вызванную уханьским коронавирусом. Об этом сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 03:23 MSK, 11.02
42 767Инфицировано
1 013Скончалось
3 950Выздоровело
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По ее словам, «все последующие» лабораторные анализы показали, что у студентки все хорошо. Ее выписали «с цветами и шариками». Вирусную инфекцию она перенесла в легкой форме, с невысокой температурой и слабыми симптомами, ей было назначено симптоматическое лечение, как при простом ОРВИ.

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Она проходила лечение в этой больнице с 3 февраля.

После выписки она может пользоваться полной свободой передвижения, заявила глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

В России было подтверждено только два случая заражения коронавирусом, о них впервые объявили 31 января. Кроме студентки Тюменского индустриального университета это был гражданин КНР, которого госпитализировали в Чите.

Еще четверо студентов ТИУ, которые прилетели в Россию вместе с заболевшей, были взяты под наблюдение. По словам Куликовой, у них анализы дали отрицательные результаты на коронавирус. Их отпустят после окончания карантина.

Изолированный в Чите гражданин КНР Ван Юньбинь 1 февраля пожаловался журналистам, что о диагнозе он узнал только из СМИ, что в выходные в больнице было мало врачей и что у его маленькой дочери шесть раз брали анализ крови и ни разу не сказали результат. Чиновники назвали его жалобы необоснованными.

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