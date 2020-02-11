Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мог бы миллион в лотерею выиграть, но пошёл в тайгу»Как охотнику без ружья повезло уцелеть в смертельной схватке с медведем-шатуном
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
16:12 (мск), источник: РИА Новости

В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел в городе Торунь. Поздно ночью неизвестные с криками «Польша для поляков» напали на группу из пяти человек, среди которых были иностранцы, а также местные жители.

«Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной», — написал в фейсбуке один из пострадавших, проживающий в Торуни.

Читайте также
Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией

По его словам, люди на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.

«Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай — везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей», — говорится в посте пострадавшего.

Он добавил, что подобные случаи притеснений и нападений на национальной почве в последнее время участились. Мужчина написал, что после этого не понимает, как приглашать в Польшу своих друзей из других стран.

Как сообщили в полиции, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские пытаются установить личности преступников.

Читайте также
Польша требует от России компенсацию за потери во Второй мировой войне
Во время загрузки произошла ошибка.
3 февраля© Ньюстюб
 В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Выяснилось, как еще может передаваться коронавирус
ЦБ продаст правительству Сбербанк по рыночной цене
Супруги оказались под следствием из-за сотрудника ФСБ на свадьбе
Россиян ждут две сокращенные рабочие недели
В Бишкеке одним ударом очистили провода от снега (видео)
В Карелии пенсионер отдал депутатам подарки за прибавку к пенсии
Зеленский рассказал о контакте с Путиным «глаза в глаза»
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 203
Вы все тут ) 188
Ворчание седовласого мужика 147
Защита семьи и прав ребенка 141
Кино
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2» Показ картины прервали из-за эвакуации
Новости партнеров
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Пенсионные накопления обложат налогом
Gnezdo.ru
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Женщина погибла в попытках сделать фото
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Ученые нашли ген долголетия
Леди
Алла Пугачева в легинсах и толстовке блистала на красной дорожке Певица посетила светское мероприятие.
Новости партнеров
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Пенсионные накопления обложат налогом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь