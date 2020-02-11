16:12 (мск), источник: РИА Новости
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили
Инцидент произошел в городе Торунь. Поздно ночью неизвестные с криками «Польша для поляков» напали на группу из пяти человек, среди которых были иностранцы, а также местные жители.
«Они не испытывали угрызений совести
По его словам, люди на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
«Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай — везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей», — говорится в посте пострадавшего.
Он добавил, что подобные случаи притеснений и нападений на национальной почве в последнее время участились. Мужчина написал, что после этого не понимает, как приглашать в Польшу своих друзей из других стран.
Как сообщили в полиции, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские пытаются установить личности преступников.