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16:04 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о гибели пилота сбитого в Идлибе сирийского вертолета

ДАМАСК, 11 фев — РИА Новости. В Идлибе вертолет армии Сирии сбила ракета, пилот погиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

Источник: AP 2020

Машина упала в населенном пункте Найраб, добавил собеседник агентства.

Ранее об отступлении сирийской армии из Найраба и крушении вертолета сообщило Минобороны Турции.

Источник подчеркнул, что вертолет выполнял боевую миссию, его сбили террористы «Джебхат ан-Нусры"*.

На фоне обострения ситуации в Идлибе во вторник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он также добавил, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения обстановки в Сирии, но если посчитают нужным — такая встреча произойдет.

В свою очередь, Эрдоган анонсировал, что в среду объявит о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных.

Накануне Анкара сообщила о гибели пяти военнослужащих и ранении еще пятерых в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. После этого вооруженные силы Турции сообщили об обстреле 115 целей сирийской армии и нейтрализации 101 военного.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

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В 2018-м три из них перешли под контроль Дамаска. Большая часть четвертой, расположенной в провинции Идлиб и отчасти в соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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