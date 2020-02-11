16:04 (мск), источник: РИА Новости
Источник сообщил о гибели пилота сбитого в Идлибе сирийского вертолета
ДАМАСК, 11 фев — РИА Новости. В Идлибе вертолет армии Сирии сбила ракета, пилот погиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Машина упала в населенном пункте Найраб, добавил собеседник агентства.
Ранее об отступлении сирийской армии из Найраба и крушении вертолета сообщило Минобороны Турции.
Источник подчеркнул, что вертолет выполнял боевую миссию, его сбили террористы «Джебхат ан-Нусры"*.
На фоне обострения ситуации в Идлибе во вторник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил
Он также добавил, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения обстановки в Сирии, но если посчитают нужным — такая встреча произойдет.
В свою очередь, Эрдоган анонсировал, что в среду объявит о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных.
Накануне Анкара сообщила о гибели пяти военнослужащих и ранении еще пятерых в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. После этого вооруженные силы Турции сообщили об обстреле 115 целей сирийской армии и нейтрализации 101 военного.
Ситуация на
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
В 2018-м три из них перешли под контроль Дамаска. Большая часть четвертой, расположенной в провинции Идлиб и отчасти в соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
* Запрещенная в России террористическая группировка.