17:47 (мск), источник: Известия
Ушёл без справки: главный нарколог РФ рискует стать фигурантом дела о мошенничестве
Евгений Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей.
Главный нарколог страны Евгений Брюн может стать фигурантом дела о мошенничестве
По факту произошедшего следственный отдел ОМВД «Останкинский» начал доследственную проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренных статьей 159 УК РФ, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. В ГУВД Москвы подтвердили, что проверка действительно проводится. Основанием для нее послужили материалы проведенной ранее прокурорской проверки, уточнил еще один собеседник «Известий».
Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев подтвердил «Известиям», что информация, поступившая из Генпрокуратуры и от депутата Госдумы Дмитрия Ионина, изучается, расследование проводится в отношении учредителей «Российской наркологической лиги» и руководителей Ассоциации наркологов Евгения Брюна и Владимира Якушева.
— На сегодня расследования ведутся по конкретным фирмам, которые имеют признаки аффилированности с конкретными чиновниками Минздрава, по крайней ещё действующими даже после смены руководства, и с Ассоциацией наркологов, — рассказал «Известиям» депутат Дмитрий Ионин. — По сути, все признаки коррупционной схемы есть. Проверка ведётся и через сам Минздрав, и через ФАС, и РосФинМониторинг, в том числе по регионам. Всем очевидно, что тут дыма без огня нет, и действительно ситуация была создана искусственно для того, чтобы
В поле зрения правоохранительных органов компания «Медиатрейд» попала после скандального приказа Минздрава об изменении правил получения справок для водителей.
Как известно, в обязательную медкомиссию должны были включить иммунохимические исследование мочи на наркотики и анализ крови на
Тогда на тонкости поставок оборудования обратил внимание один из
— Ежегодно водительские права получают 5 миллионов человек и
Также выяснилось, что одним из учредителей «Медиатрейда» до осени 2016 года был Владимир Якушев. Затем он безвозмездно передал другому лицу и начал свою деятельность на должности
Проведенный правоохранителями анализ сайта госзакупок показал, что «Медиатрейд» неоднократно выступал единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в мочи. В документе подчеркивается, что «Медиатрейд» не является официальным дилером
«Известия» также выяснили, в 2011 году за подписью Евгения Брюна вышли методические рекомендации, в которых приводились доводы в пользу маркера CDT как едва ли не единственного способа диагностики алкогольной зависимости. В этом тексте со ссылкой на исследования в качестве наиболее эффективных аппаратов для проведения анализа указываются системы французской фирмы, которые и предлагает
С 2015 года «Медиатрейд» получила 30 госконтрактов на сумму более 57 млн рублей. Последний — на поставку приборов и аппаратуры для обнаружения наркотических и сильнодействующих препаратов — был заключен в августе 2019 года с министерством здравоохранения Красноярского края. Стоимость его составила 8,3 млн рублей.
На вопрос корреспондента издания о сложившейся ситуации Евгений Брюн отвечать отказался. Он отметил, что журналисты «лезут в дела Минздрава, о которых ему ничего не известно». Поговорить с Владимиром Якушевым также не представляется возможным. При просьбе связаться с ним сотрудники его организации переводят разговор друг на друга. Стоит отметить еще одну деталь. И лига, и ассоциация, и «Медиатрейд» зарегистрированы по одному юридическому адресу.
Действительно, есть один основной поставщик, который продвигает решение, и сложно реально оценить стоимость этого анализа.
По мнению бывшего коллеги Евгения Брюна
— Он все думает, что в наркологии можно превратить в нефть. Диспансеры в десятки раз увеличили бы финансирование. А в карманы того, кто лоббировал этот приказ, полился бы поток денег, — рассказал «Известиям» Александр Данилин.
Кроме того,
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уверен, что всем участникам этого дела получится избежать уголовного преследования.
— Компания «Медиатрейд» на самом деле у нас единственная, вот в чем проблема. Да, они пытались пролоббировать улучшение своего положения. Этого не получилось, проведение не состоялось, но даже если бы оно состоялось, процедуру оно проходило стандартную. Думаю, что состава преступления здесь не будет. Может будет административное наказание, или ФАС выпишет предписание, — сказал «Известиям» Кирилл Кабанов.
В конце ноября 2019 года Росздравнадзор начал поиски российского поставщика оборудования для проведения анализов крови и мочи в соответствии с новым порядком прохождения медобследования.
Как рассказал «Известиям» ведущий химик отдела разработок, обучения и сервиса компании «Люмэкс» Михаил Каменцев, ведомство обратилось к их предприятию с запросом, есть ли у компании приборы для анализа
— В ответном письме мы сообщили, что готовых систем, зарегистрированных как медицинские изделия, у нас нет. Но система капиллярного электрофореза «Капель» в теории может проводить такой анализ. Если нам окажут помощь в разработке, мы можем пройти этот путь, зарегистрировать прибор и предлагать это решение для клинических анализов, — сказал он и отметил, что аппарат не сертифицирован как медицинское изделие.
В итоге введение приказа Минздрава было отложено до лета 2020 года.
Над материалом работали Ирина Галимова, Виктория Тринитатова, Семён Ерёмин, Елена Сидоренко и Ярослава Костенко.