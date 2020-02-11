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17:47 (мск), источник: Известия

Ушёл без справки: главный нарколог РФ рискует стать фигурантом дела о мошенничестве

Евгений Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Главный нарколог страны Евгений Брюн может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за скандальной истории с введением в конце 2019 года новых медсправок для водителей. Федеральная антимонопольная служба по поручению прокуратуры Москвы занялась проверкой деятельности ООО «Медиатрейд». Эта компания являлась единственным поставщиком оборудования для проведения дорогостоящего анализа на алкогольную зависимость, который по приказу Минздрава с 22 ноября требовалось делать всем желающим получить водительские права. По данным двух источников «Известий» в правоохранительных органах, ГУВД Москвы также начало доследственную проверку по этому факту.

А прокуратура столицы проверяет связь компании с главным наркологом Минздрава РФ Евгением Брюном и его коллегой Владимиром Якушевым.

Проверка для наркологов

По факту произошедшего следственный отдел ОМВД «Останкинский» начал доследственную проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренных статьей 159 УК РФ, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. В ГУВД Москвы подтвердили, что проверка действительно проводится. Основанием для нее послужили материалы проведенной ранее прокурорской проверки, уточнил еще один собеседник «Известий».

Кроме того, прокуратура поручила ФАС обратить внимание на деятельность ООО «Медиатрейд» по участию в закупочных процедурах.

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев подтвердил «Известиям», что информация, поступившая из Генпрокуратуры и от депутата Госдумы Дмитрия Ионина, изучается, расследование проводится в отношении учредителей «Российской наркологической лиги» и руководителей Ассоциации наркологов Евгения Брюна и Владимира Якушева.

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— На сегодня расследования ведутся по конкретным фирмам, которые имеют признаки аффилированности с конкретными чиновниками Минздрава, по крайней ещё действующими даже после смены руководства, и с Ассоциацией наркологов, — рассказал «Известиям» депутат Дмитрий Ионин. — По сути, все признаки коррупционной схемы есть. Проверка ведётся и через сам Минздрав, и через ФАС, и РосФинМониторинг, в том числе по регионам. Всем очевидно, что тут дыма без огня нет, и действительно ситуация была создана искусственно для того, чтобы кое-кто набил свой карман. Если выявятся и подтвердятся факты того, что это была коррупционная схема, полетят многие головы.

В поле зрения правоохранительных органов компания «Медиатрейд» попала после скандального приказа Минздрава об изменении правил получения справок для водителей.

Как известно, в обязательную медкомиссию должны были включить иммунохимические исследование мочи на наркотики и анализ крови на СDT-маркер хронического алкоголизма.

Проводятся они на специальных приборах, которые стоят 6−8 млн рублей и есть не во всех профильных учреждениях. В итоге, чтобы исполнить приказ Минздрава, региональные наркодиспансеры должны были массово закупить такие аппараты.
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Тогда на тонкости поставок оборудования обратил внимание один из врачей-наркологов. По его словам, единственным поставщиков существующих аппаратов «Каппилар — 2» и «Миникап» мог оказаться «Медиатрейд».

— Ежегодно водительские права получают 5 миллионов человек и кто-то захотел на этом нажиться, — утверждает Дмитрий Ионин. — Эта фирма как раз сидела на тех многомиллиардных потоках, которые были связаны с закупками оборудования и расходных материалов в связи с изменением порядка проверки водителей перед выдачей удостоверения.

Также выяснилось, что одним из учредителей «Медиатрейда» до осени 2016 года был Владимир Якушев. Затем он безвозмездно передал другому лицу и начал свою деятельность на должности вице-президента в Российской наркологической лиги и Ассоциации наркологов.

Обе эти организации возглавляет главный нарколог страны Евгений Брюн.

Проведенный правоохранителями анализ сайта госзакупок показал, что «Медиатрейд» неоднократно выступал единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в мочи. В документе подчеркивается, что «Медиатрейд» не является официальным дилером заводов-производителей, поэтому сделки с этой компанией не приносят материальной выгоды госучреждениям.

Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что между Евгением Брюном, Владимиром Якушевым и указанной компанией возможна аффилированная связь.
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«Известия» также выяснили, в 2011 году за подписью Евгения Брюна вышли методические рекомендации, в которых приводились доводы в пользу маркера CDT как едва ли не единственного способа диагностики алкогольной зависимости. В этом тексте со ссылкой на исследования в качестве наиболее эффективных аппаратов для проведения анализа указываются системы французской фирмы, которые и предлагает компания-медиатор.

С 2015 года «Медиатрейд» получила 30 госконтрактов на сумму более 57 млн рублей. Последний — на поставку приборов и аппаратуры для обнаружения наркотических и сильнодействующих препаратов — был заключен в августе 2019 года с министерством здравоохранения Красноярского края. Стоимость его составила 8,3 млн рублей.

Все в одном

На вопрос корреспондента издания о сложившейся ситуации Евгений Брюн отвечать отказался. Он отметил, что журналисты «лезут в дела Минздрава, о которых ему ничего не известно». Поговорить с Владимиром Якушевым также не представляется возможным. При просьбе связаться с ним сотрудники его организации переводят разговор друг на друга. Стоит отметить еще одну деталь. И лига, и ассоциация, и «Медиатрейд» зарегистрированы по одному юридическому адресу.

Врач-нарколог частной клиники Николай Колосунин подтвердил факт того, что существует только один поставщик необходимых для исследования аппаратов:

Действительно, есть один основной поставщик, который продвигает решение, и сложно реально оценить стоимость этого анализа.
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По мнению бывшего коллеги Евгения Брюна врача-нарколога Александра Данилина, главный нарколог страны предпринимает такие шаги исключительно для получения финансовой выгоды.

— Он все думает, что в наркологии можно превратить в нефть. Диспансеры в десятки раз увеличили бы финансирование. А в карманы того, кто лоббировал этот приказ, полился бы поток денег, — рассказал «Известиям» Александр Данилин.

Кроме того, врачи-наркологи считают предлагаемый анализ неэффективным.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уверен, что всем участникам этого дела получится избежать уголовного преследования.

— Компания «Медиатрейд» на самом деле у нас единственная, вот в чем проблема. Да, они пытались пролоббировать улучшение своего положения. Этого не получилось, проведение не состоялось, но даже если бы оно состоялось, процедуру оно проходило стандартную. Думаю, что состава преступления здесь не будет. Может будет административное наказание, или ФАС выпишет предписание, — сказал «Известиям» Кирилл Кабанов.

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Продолжение следует

В конце ноября 2019 года Росздравнадзор начал поиски российского поставщика оборудования для проведения анализов крови и мочи в соответствии с новым порядком прохождения медобследования.

Как рассказал «Известиям» ведущий химик отдела разработок, обучения и сервиса компании «Люмэкс» Михаил Каменцев, ведомство обратилось к их предприятию с запросом, есть ли у компании приборы для анализа углеводно-дефицитного трансферина (CDT).

— В ответном письме мы сообщили, что готовых систем, зарегистрированных как медицинские изделия, у нас нет. Но система капиллярного электрофореза «Капель» в теории может проводить такой анализ. Если нам окажут помощь в разработке, мы можем пройти этот путь, зарегистрировать прибор и предлагать это решение для клинических анализов, — сказал он и отметил, что аппарат не сертифицирован как медицинское изделие.

В итоге введение приказа Минздрава было отложено до лета 2020 года.

Над материалом работали Ирина Галимова, Виктория Тринитатова, Семён Ерёмин, Елена Сидоренко и Ярослава Костенко.

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