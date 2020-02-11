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18:35 (мск), источник: Интерфакс

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название Covid-19, сообщил во вторник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:23 MSK, 11.02
43 141Инфицировано
1 018Скончалось
4 340Выздоровело
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«Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими», — заявил глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве. Затем он несколько раз медленно повторил название, которое в ВОЗ присвоили коронавирусу.

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Ранее в международной организации распространившуюся из Китая инфекцию именовали «новым коронавирусом 2019 года». «На данный момент все согласны с существующим названием, мы можем с ним работать, оно понятно всем на планете. Так что это хорошее название на этот момент», — заявляла в январе глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд.

Брайанд также говорила, что экстренный комитет ВОЗ соберется и выберет общепризнанное название для новой инфекции из КНР, как только у специалистов организации появится на это время. «Пока мы этого не сделали, потому что на самом деле у нас нет времени», — поясняла она.

Согласно последним данным, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 понедельника, 10 февраля, по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 случаев. Такую информацию распространил Госкомитет здравоохранения КНР.

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В России пока что было подтверждено только два случая заражения новым коронавирусом из Китая, об этом сообщалось в конце января. Одна из инфицированных — это студентка из КНР, которую госпитализировали в Тюмени, а затем выписали. Другой инфицированный также является гражданином Китая, его госпитализировали в Чите.

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