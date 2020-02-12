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02:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины. Об этом сообщает Regnum.

Айо задержали в архангельском селе Яренск. Отмечается, что он приехал в регион, чтобы поддержать жителей поселка Шиес, которые протестуют против строительства мусорного полигона, куда планировалось свозить отходы из Москвы. По данным издания, Айо грозит выдача Украине.

Бенесс Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал «русскую весну» в Крыму. Украинские и латвийские власти обвиняют его в ряде преступлений против власти.

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