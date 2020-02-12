«Славянка» снова в деле

09:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вчера главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) заявило о завершении расследования второго уголовного дела о масштабных финансовых аферах, совершенных бывшими руководителями подконтрольного Минобороны ОАО «Славянка». Пятерым его фигурантам во главе с
Как сообщает ГВСУ СКР, в новом уголовном деле фигурирует та же группа уже осужденных военных коммерсантов: бывший гендиректор подконтрольного Минобороны ОАО «Славянка» и совладелец уже частного ЗАО «Безопасность и связь» (БиС) Александр Елькин, его помощница Юлия Ротанова и
По данным следствия, в 2010—2012 годах руководство этой фирмы, пользуясь расположением тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, по сути, монополизировало право на эксплуатацию и комплексное обслуживание едва ли не всего «казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей» Минобороны.
Самостоятельно справиться с такими объемами работ даже крупная многопрофильная «Славянка» не могла, поэтому ее гендиректор Елькин был вынужден брать на субподряд другие коммерческие организации. При этом через своего подчиненного Лапшина, по данным следствия, он потребовал от претендентов откаты в размере 13−20% от суммы договора, которые и стали предметом обсуждения в обоих уголовных делах.
По его данным, обвиняемые, по сути, торговали правом «заключить подрядные и субподрядные договоры на выполнение работ по ремонту и содержанию
Другой статьей криминальных доходов господина Елькина, по версии следствия, стало заключение с партнерами контрактов на заведомо невыгодных для возглавляемого им ОАО условиях. ГВСУ считает, что как минимум два договора, инициатором которых стал гендиректор «Славянки», нанесли обществу ущерб в размере 134 млн руб. При этом сам господин Елькин, по мнению следствия, не просто ошибся, а действовал с корыстным интересом — от партнеров он получил за принятые решения откаты.
Наконец, вменяется
Эти деньги были выделены Минобороны на обслуживание зданий пансиона на Хорошевском шоссе и Военной академии Генштаба на проспекте Вернадского, а также уборку прилегающих к ним территорий.
Следствие выяснило, что, например, в пансионе ЗАО БиС несколько лет убирало и обслуживало корпус, в котором одновременно выполняла капремонт другая фирма, а в академии приступило к эксплуатации жилой казармы, под которую еще даже не начали рыть котлован.
Почти 200 млн руб. из похищенной суммы, как полагает следствие, господин Елькин успел вывести через
Напомним, в августе 2015 года Тверской райсуд приговорил Александра Елькина к 11 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей. Его помощница Юлия Ротанова получила шесть лет и такой же штраф.
На девять лет был отправлен в колонию Константин Лапшин со штрафом в 450 млн руб., а господин Луганский — на семь лет. С него было взыскано 700 тыс. руб.
Компанию военным коммерсантам тогда составил начальник хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых, а судили их за точно такие же преступления, которые вменяются им сегодня, только совершенные на других объектах.
Сергей Машкин