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09:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Славянка» снова в деле

Экс-руководителей структуры, обслуживавшей объекты Минобороны, обвинили в новых хищениях.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) заявило о завершении расследования второго уголовного дела о масштабных финансовых аферах, совершенных бывшими руководителями подконтрольного Минобороны ОАО «Славянка». Пятерым его фигурантам во главе с экс-гендиректором общества Александром Елькиным, уже получившим в 2016 году внушительные сроки за мошенничество и получение откатов, вменяются новые эпизоды тех же самых преступлений.

Как сообщает ГВСУ СКР, в новом уголовном деле фигурирует та же группа уже осужденных военных коммерсантов: бывший гендиректор подконтрольного Минобороны ОАО «Славянка» и совладелец уже частного ЗАО «Безопасность и связь» (БиС) Александр Елькин, его помощница Юлия Ротанова и экс-начальник департамента текущего ремонта «Славянки» Константин Лапшин.

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По данным следствия, в 2010—2012 годах руководство этой фирмы, пользуясь расположением тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, по сути, монополизировало право на эксплуатацию и комплексное обслуживание едва ли не всего «казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей» Минобороны.

Самостоятельно справиться с такими объемами работ даже крупная многопрофильная «Славянка» не могла, поэтому ее гендиректор Елькин был вынужден брать на субподряд другие коммерческие организации. При этом через своего подчиненного Лапшина, по данным следствия, он потребовал от претендентов откаты в размере 13−20% от суммы договора, которые и стали предметом обсуждения в обоих уголовных делах.

В 2016 году подсудимых признали виновными в получении одного коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) в размере 130 млн руб. ; сейчас следствие говорит еще о 17 аналогичных эпизодах.

По его данным, обвиняемые, по сути, торговали правом «заключить подрядные и субподрядные договоры на выполнение работ по ремонту и содержанию казарменно-жилищного фонда» либо угрожали партнерам «трудностями с оплатой уже выполненных работ» и таким образом принудили коммерсантов передать им в общей сложности около 385 млн руб.

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Другой статьей криминальных доходов господина Елькина, по версии следствия, стало заключение с партнерами контрактов на заведомо невыгодных для возглавляемого им ОАО условиях. ГВСУ считает, что как минимум два договора, инициатором которых стал гендиректор «Славянки», нанесли обществу ущерб в размере 134 млн руб. При этом сам господин Елькин, по мнению следствия, не просто ошибся, а действовал с корыстным интересом — от партнеров он получил за принятые решения откаты.

Наконец, вменяется экс-руководителю «Славянки» и два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое было совершено в компании с гендиректором БиС Александром Луганским и новым фигурантом дела — бывшим заместителем начальника по материально-техническому обеспечению Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны» Александром Мигуновым.

По мнению военного следствия, с 2009 по 2014 год обвиняемые с использованием своего служебного положения похитили в общей сложности более 223 млн руб.
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Эти деньги были выделены Минобороны на обслуживание зданий пансиона на Хорошевском шоссе и Военной академии Генштаба на проспекте Вернадского, а также уборку прилегающих к ним территорий.

Следствие выяснило, что, например, в пансионе ЗАО БиС несколько лет убирало и обслуживало корпус, в котором одновременно выполняла капремонт другая фирма, а в академии приступило к эксплуатации жилой казармы, под которую еще даже не начали рыть котлован.

Почти 200 млн руб. из похищенной суммы, как полагает следствие, господин Елькин успел вывести через фирмы-однодневки и обратить в валюту или истратить на приобретение коммерческой недвижимости. Таким образом, традиционным дополнением к двум вышеупомянутым статьям УК РФ стало обвинение предполагаемых мошенников в легализации средств, добытых в результате преступной деятельности (ст. 174.1 УК РФ).

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Напомним, в августе 2015 года Тверской райсуд приговорил Александра Елькина к 11 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей. Его помощница Юлия Ротанова получила шесть лет и такой же штраф.

На девять лет был отправлен в колонию Константин Лапшин со штрафом в 450 млн руб., а господин Луганский — на семь лет. С него было взыскано 700 тыс. руб.

Компанию военным коммерсантам тогда составил начальник хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых, а судили их за точно такие же преступления, которые вменяются им сегодня, только совершенные на других объектах.

Сергей Машкин

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Экс-главу «Славянки» приговорили к 11 годам колонии строгого режима
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5 августа 2016© Ньюстюб
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