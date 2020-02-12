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11:27 (мск), источник: Ведомости

В почтовых отделениях в Нидерландах произошли взрывы

Утром 12 февраля в почтовом отделении в деловом центре недалеко от центра Амстердама произошел взрыв, сообщает местная полиция в Twitter. По предварительным данным, взрывчатка находилась в одном из писем. Пострадавших нет. Другие детали полиция не приводит.

Источник: AP 2020

По адресу, где произошел взрыв, зарегистрированы четыре компании, сообщает De Telegraaf со ссылкой на данные торговой палаты.

Вскоре после происшествия в Амстердаме взрыв прогремел в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов, отмечает издание. Там тоже обошлось без жертв и пострадавших.

В Керкраде взрыв произошел в почтовом сортировочном центре, уточняет NRC Handelsblad. Полиция пока не связывает эти инциденты, говорится в сообщении.

Как отмечает издание, за последние два месяца письма с взрывчаткой были доставлены нескольким компаниям. Например, такое письмо поступило в отель Okura в Амстердаме, в Утрехте и Роттердаме конверты со взрывчаткой получили автозаправочные станции. Во всех случаях взрывов удалось избежать.

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