«Я замкнула электроцепь и взломала замок»: как люди с подозрением на коронавирус сбегают от врачей

UPD. Главный санитарный врач Петербурга подал административный иск в суд на Аллу Ильину за ее побег из карантина. Об этом 13 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Петербург, Россия
Источник: instagram/allasand
UPD. Главный санитарный врач Петербурга подал административный иск в суд на Аллу Ильину за ее побег из карантина. Об этом 13 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В начале февраля в Петербурге из Боткинской больницы сбежала 32-летняя пациентка Алла. Она вернулась из Китая 30 января, в аэропорту Пулково девушке сказали, что в случае проблем со здоровьем, ей надо обратиться к врачам. 4 февраля у Аллы заболело горло и она вызвала скорую, к ней приехала комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на 14-дневный карантин. При этом сначала ей пообещали, что она проведет в больнице один день.
Девушка не захотела лежать в клинике две недели и сбежала. «Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат», — отметила она в интервью «Фонтанке». В своем посте в Instagram она написала, что ее анализы были готовы еще до приземления в Петербург, но покинуть больницу ей не давали. По словам девушки, из клиники после побега ей не звонили. Позже РБК сообщил, что петербургские власти обратились в полицию. Теперь Алле грозит штраф в 500 рублей.
Самара, Россия
Из самарской больницы женщина сбежала с ребенком. Через четыре дня после возвращения из Китая ее сын заболел. Она вызвала скорую, врачи сказали, что у него ОРВИ, но попросили сдать анализы на коронавирус. Мать с ребенком отправили в изолированный бокс, где они ждали результатов. За это время ребенок выздоровел, но врачи сказали, что им придется лежать в карантине 14 дней. На пятый день в больнице выяснилось, что девушка беременна. Они с мужем просили выписать их, но врачи отказались, тогда девушка решила покинуть больницу самостоятельно.
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По словам женщины, она не стала терпеть химобработку и антисанитарию, спилила замок на окнах и сбежала. Позже в Минздраве региона заявили, что у мамы с ребенком коронавирусной инфекции не обнаружили.
Вальядолид, Испания
Не только в России люди с симптомами коронавируса сбегали от врачей. 10 февраля посетители паба в испанском Вальядолиде позвонили в экстренные службы и сказали, что у одной из посетительниц с азиатскими чертами лица приступы кашля и рвоты.
К бару приехали врачи в защитных комбинезонах и масках. Вокруг него установили 50-метровый периметр безопасности. Несмотря на это женщина воспользовалась неразберихой и смогла уехать из паба на такси. Власти также установили, что за десять дней до этого она вернулась из Шанхая. Позже полицейские все же нашли девушку в ее доме и отправили в больницу. Анализы показали отрицательный результат.
Уфа, Россия
А вот в Уфе произошла история, когда сами врачи сбежали от 27-летнего Ильи. О ней рассказал отец молодого человека изданию ufa1. Молодой человек пришел сдать анализы на коронавирус. После возвращения из Китая, где он провел 8 месяцев, по совету отца он пошел в больницу. Там парень сказал, что прилетел из Пекина и хотел проверить наличие коронавируса.
Но врачи настолько испугались, что спрятались от него в кабинетах и оттуда отправили его в другое отделение. Но и там история повторилась, Илья шепнул врачу на ухо, что он хотел сдать анализы на коронавирус. Женщина сразу же убежала в другой кабинет. Не осмотрев молодого человека врачи сказали, что все это ерунда и отправили домой через черный ход.
В Минздраве Башкирии сказали, что проводят служебную проверку, но документальных подтверждений произошедшего пока не нашли. При этом главный врач больницы Радик Галимов заявил, что такого случая у них вовсе не было.
Ухань, Китай
А вот 22-летний Лью сбежал не из больницы, а из закрытого города Ухань. Он остановил на местной автостраде грузовик и рассказал его водителю, что ему нужно на учебу в США, тот согласился помочь парню и довез его до Шанхая. Там он остановился на съемной квартире, но о его тайном приезде рассказали соседи. После этого к Лью приехали полицейские и медики в защитных костюмах.
Лью рассказал полицейским, что в марте у него начинается учебный год в американском университете. Он боялся, что полеты в Ухань и обратно будут закрыты и он не попадет в университет. При этом в полиции пока не выяснили, как он смог пройти контрольно-пропускные пункты. Пока Лью находится на карантине, коронавирус у него не нашли.