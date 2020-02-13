Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Рассказ бывшего советника Трампа: откровение для США Мнение главы Института проблем глобализации Михаила Делягина
Фоторепортажи
18Умер Кирк Дуглас
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
11:20 (мск), источник: RTVi

«Я замкнула электроцепь и взломала замок»: как люди с подозрением на коронавирус сбегают от врачей

За последние недели стало известно о нескольких случаях, когда люди с подозрением на коронавирус сбегали от врачей, причем не только из больниц, но, например, из баров. А 22-летнему китайцу и вовсе удалось сбежать из закрытого Уханя. Причины у всех разные, кому-то не нравились условия в больнице, а кто-то боялся не успеть к началу учебного года. RTVI собрал истории этих людей.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:53 MSK, 13.02
60 328Инфицировано
1 368Скончалось
5 986Выздоровело
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

UPD. Главный санитарный врач Петербурга подал административный иск в суд на Аллу Ильину за ее побег из карантина. Об этом 13 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Петербург, Россия

Источник: instagram/allasand

UPD. Главный санитарный врач Петербурга подал административный иск в суд на Аллу Ильину за ее побег из карантина. Об этом 13 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В начале февраля в Петербурге из Боткинской больницы сбежала 32-летняя пациентка Алла. Она вернулась из Китая 30 января, в аэропорту Пулково девушке сказали, что в случае проблем со здоровьем, ей надо обратиться к врачам. 4 февраля у Аллы заболело горло и она вызвала скорую, к ней приехала комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на 14-дневный карантин. При этом сначала ей пообещали, что она проведет в больнице один день.

Новость
Time (США): вылезая из окон, ломая замки, три человека, если верить репортажам, сбежали из-под коронавирусного карантина в России (Time)

Девушка не захотела лежать в клинике две недели и сбежала. «Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат», — отметила она в интервью «Фонтанке». В своем посте в Instagram она написала, что ее анализы были готовы еще до приземления в Петербург, но покинуть больницу ей не давали. По словам девушки, из клиники после побега ей не звонили. Позже РБК сообщил, что петербургские власти обратились в полицию. Теперь Алле грозит штраф в 500 рублей.

Самара, Россия

Из самарской больницы женщина сбежала с ребенком. Через четыре дня после возвращения из Китая ее сын заболел. Она вызвала скорую, врачи сказали, что у него ОРВИ, но попросили сдать анализы на коронавирус. Мать с ребенком отправили в изолированный бокс, где они ждали результатов. За это время ребенок выздоровел, но врачи сказали, что им придется лежать в карантине 14 дней. На пятый день в больнице выяснилось, что девушка беременна. Они с мужем просили выписать их, но врачи отказались, тогда девушка решила покинуть больницу самостоятельно.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам женщины, она не стала терпеть химобработку и антисанитарию, спилила замок на окнах и сбежала. Позже в Минздраве региона заявили, что у мамы с ребенком коронавирусной инфекции не обнаружили.

Вальядолид, Испания

Источник: AP 2020

Не только в России люди с симптомами коронавируса сбегали от врачей. 10 февраля посетители паба в испанском Вальядолиде позвонили в экстренные службы и сказали, что у одной из посетительниц с азиатскими чертами лица приступы кашля и рвоты.

К бару приехали врачи в защитных комбинезонах и масках. Вокруг него установили 50-метровый периметр безопасности. Несмотря на это женщина воспользовалась неразберихой и смогла уехать из паба на такси. Власти также установили, что за десять дней до этого она вернулась из Шанхая. Позже полицейские все же нашли девушку в ее доме и отправили в больницу. Анализы показали отрицательный результат.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Уфа, Россия

А вот в Уфе произошла история, когда сами врачи сбежали от 27-летнего Ильи. О ней рассказал отец молодого человека изданию ufa1. Молодой человек пришел сдать анализы на коронавирус. После возвращения из Китая, где он провел 8 месяцев, по совету отца он пошел в больницу. Там парень сказал, что прилетел из Пекина и хотел проверить наличие коронавируса.

Но врачи настолько испугались, что спрятались от него в кабинетах и оттуда отправили его в другое отделение. Но и там история повторилась, Илья шепнул врачу на ухо, что он хотел сдать анализы на коронавирус. Женщина сразу же убежала в другой кабинет. Не осмотрев молодого человека врачи сказали, что все это ерунда и отправили домой через черный ход.

В Минздраве Башкирии сказали, что проводят служебную проверку, но документальных подтверждений произошедшего пока не нашли. При этом главный врач больницы Радик Галимов заявил, что такого случая у них вовсе не было.

Ухань, Китай

Источник: AP 2020

А вот 22-летний Лью сбежал не из больницы, а из закрытого города Ухань. Он остановил на местной автостраде грузовик и рассказал его водителю, что ему нужно на учебу в США, тот согласился помочь парню и довез его до Шанхая. Там он остановился на съемной квартире, но о его тайном приезде рассказали соседи. После этого к Лью приехали полицейские и медики в защитных костюмах.

Лью рассказал полицейским, что в марте у него начинается учебный год в американском университете. Он боялся, что полеты в Ухань и обратно будут закрыты и он не попадет в университет. При этом в полиции пока не выяснили, как он смог пройти контрольно-пропускные пункты. Пока Лью находится на карантине, коронавирус у него не нашли.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Ухань усилил меры по сдерживанию распространения новой вирусной пневмонии
Во время загрузки произошла ошибка.
11:41 (мск)© Ньюстюб
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV / Covid-19 (данные на 13.02.2020, 10:00 мск)
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Умер советский разведчик Алексей Ботян
«Ъ»: в ФСБ проведут комплексную проверку после стрельбы на Лубянке
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
В России может начаться «гаражная амнистия»
ФСИН проверит колонию из-за фото застолья с убийцей Немцова
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте
Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса (фото)
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
РЖД уберет ковры из поездов
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Горячие темы на Авто
Про Китай, и немного про нас. 214
Курение убивает 148
Все ближе 9 мая 121
Подайте графин с водой --я выступлю 56
Кино
«Странно говорить о плагиате»: Козловский — о своем новом фильме Российский актер и режиссер работает над фильмом «Чернобыль. Бездна»
Новости партнеров
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с новой возлюбленной на Карибах
Четыре фактора заражения человека раком
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Дети
50 фото, которые сделают ваш день лучше Эти снимки доказывают, что нет ничего важнее друзей, причем в любом возрасте
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
Влияй на будущее своей области - участвуй в опросе
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь