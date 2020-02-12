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19:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Сотрудник СКР уволен за «АУЕ»

В Тюмени разразился скандал из-за видео с криминальным сленгом на банкете следователя.

Источник: Следственный комитет РФ

В Тюменской области уволили следователя Рафика Аглиуллина после публикации в СМИ видео, на котором он празднует свое повышение под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!». Региональный Следственный комитет проводит служебную проверку по факту ролика. Его автор Денис Девкин, который произносил криминальные лозунги, извинился за «неудачную шутку», которую, по его утверждению, он не успел объяснить из-за прервавшейся видеозаписи в Instagram.

Следователя СКР по Тюменской области Рафика Аглиуллина уволили после видеоролика, на котором он празднует свое повышение до звания майора под лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. По их данным, глава центрального аппарата СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. В пресс-службе регионального СКР «Ъ-Урал» сообщили лишь, что по факту ролика проводится служебная проверка.

Видео, вызвавшее общественный резонанс, опубликовало агентство «Новый день». На нем предположительно следователь Рафик Аглиуллин позирует под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» во время банкета по случаю получения погон майора.

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По данным «Нового дня», торжество проходило 7 февраля в грузинском ресторане «Салобио». На нем также присутствовали начальник отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УМВД Алексей Ушатый, его заместитель Артур Рузеев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Игорь Деев.

Видеоролик снял и разместил в Instagram Денис Девкин, который имеет судимость за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу. Он же выкрикивал лозунги.

По данным соцсетей Дениса Девкина, он является директором охранного предприятия «Туман» в Тюмени.

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Вскоре после инцидента Денис Девкин извинился за «нелепую шутку, которая может повлиять на сотрудников полиции».

«Я, наоборот, хотел похвалить их за то, что город у нас чистый, криминала мало. Я зашел в кафе просто купить чачи и увидел знакомых, решил присоединиться», — объясняет господин Девкин в видео, размещенном в телеграм-канале LifeShot.

Он добавил, что хотел объяснить шутку, но видеозапись в Instagram оборвалась. Связаться с ним лично не удалось — он не отвечал ни на телефон, ни в соцсетях.

В региональной прокуратуре сказали, что на видео нет действующих сотрудников надзорного органа. В полиции пообещали предоставить комментарий позднее.
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Аббревиатура АУЕ (арестантский уклад един) используется в криминальной субкультуре, в которую вовлечены в том числе дети и молодежь. Впервые эту проблему подняли в январе 2016 года на заседании Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

Члены СПЧ сообщили, что участники движения связываются с подростками и требуют сдавать деньги в так называемый общак для зоны, толкая их на преступления. При этом продвигать субкультуру помогают группы в соцсетях с цитатами из криминального сленга, количество участников сообществ достигает 800 тыс. человек.

Дарья Соколова, Екатеринбург

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19:41 (мск)© Ньюстюб
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