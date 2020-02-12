19:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Сотрудник СКР уволен за «АУЕ»
В Тюмени разразился скандал
В Тюменской области уволили следователя Рафика Аглиуллина после публикации в СМИ видео, на котором он празднует свое повышение под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!». Региональный Следственный комитет проводит служебную проверку по факту ролика. Его автор Денис Девкин, который произносил криминальные лозунги, извинился за «неудачную шутку», которую, по его утверждению, он не успел объяснить
Следователя СКР по Тюменской области Рафика Аглиуллина уволили после видеоролика, на котором он празднует свое повышение до звания майора под лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. По их данным, глава центрального аппарата СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. В
Видео, вызвавшее общественный резонанс, опубликовало агентство «Новый день». На нем предположительно следователь Рафик Аглиуллин позирует под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» во время банкета по случаю получения погон майора.
По данным «Нового дня», торжество проходило 7 февраля в грузинском ресторане «Салобио». На нем также присутствовали начальник отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УМВД Алексей Ушатый, его заместитель Артур Рузеев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Игорь Деев.
По данным соцсетей Дениса Девкина, он является директором охранного предприятия «Туман» в Тюмени.
Вскоре после инцидента Денис Девкин извинился за «нелепую шутку, которая может повлиять на сотрудников полиции».
«Я, наоборот, хотел похвалить их за то, что город у нас чистый, криминала мало. Я зашел в кафе просто купить чачи и увидел знакомых, решил присоединиться», — объясняет господин Девкин в видео, размещенном в
Он добавил, что хотел объяснить шутку, но видеозапись в Instagram оборвалась. Связаться с ним лично не удалось — он не отвечал ни на телефон, ни в соцсетях.
Аббревиатура АУЕ (арестантский уклад един) используется в криминальной субкультуре, в которую вовлечены в том числе дети и молодежь. Впервые эту проблему подняли в январе 2016 года на заседании Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ).
Члены СПЧ сообщили, что участники движения связываются с подростками и требуют сдавать деньги в так называемый общак для зоны, толкая их на преступления. При этом продвигать субкультуру помогают группы в соцсетях с цитатами из криминального сленга, количество участников сообществ достигает 800 тыс. человек.
Дарья Соколова, Екатеринбург