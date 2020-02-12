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22:39 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Time (США): вылезая из окон, ломая замки, три человека, если верить репортажам, сбежали из-под коронавирусного карантина в России (Time)

Три женщины, оказавшиеся в больницах РФ с подозрением на коронавирус из-за поездок в Китай, пожалели, что вызвали «скорую». Несмотря на негативные результаты тестов, их оставляли в больницах на все более долгие сроки. По сравнению со страданиями китайцев это мелочи, но все три истории вызывают сочувствие.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:03 MSK, 12.02
45 206Инфицировано
1 117Скончалось
5 123Выздоровело

Москва — Одна пациентка выпрыгнула из окна больницы, чтобы сбежать из-под карантина, а другая попавшая под карантин женщина умудрилась вырваться на волю, отключив электрический замок.

Две россиянки, которых держали в изоляции из страха возможного заражения ими окружающих новым вирусом, утверждают, что они убежали из больниц в этом месяце по серьезным причинам, одна даже умудрилась прихватить с собой сына.

Объяснения причин побега: не расположенные к взаимодействию с пациентками доктора, плохие условия пребывания в лечебных учреждениях, а также страх — как бы не заразиться самим.
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Российские органы здравоохранения пока не прокомментировали жалобы беглянок.

Оба инцидента стали следствием эпидемии вируса из Китая, который уже заразил более 40 тысяч человек по всему миру. В России пока что объявлено только о двух случаях вируса COVID-19. Тем не менее, власти приняли серьезные меры к тому, чтобы предотвратить возможное распространение вируса, а потому госпитализировали сотни вернувшихся из Китая россиян — в качестве меры предосторожности.

Многие из попавших в карантин в разных российских медицинских учреждениях, однако, начали жаловаться на тяжелые условия в изолированных комнатах. Второй темой жалоб стала отстраненность от их проблем со стороны медперсонала, который и сам не получил четких медпротоколов для своих собственных действий в условиях карантина.

Обе женщины сказали, что их страдания в условиях больницы начались сразу после того, как они вернулись с острова Хайнань — тропического региона Китая, популярного у российских туристов.

В своей длинной исповеди в сети «Инстаграм», одна из женщин, выступающая под псевдонимом GuzelNeder, сказала, что ее сын получил кашель и температуру в 37,2 по Цельсию после того, как семья вернулась в свой родной город Самару. Женщина вызвала «скорую помощь», которая диагностировала у мальчика вирусную респираторную инфекцию и отправила мать и сына в больницу с подозрением на коронавирус — для соответствующих тестирований.

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Больница сначала обещала обработать результаты тестирования за три дня, потом этот срок растянулся до пяти дней. Когда она попробовала ускорить процесс, персонал больницы ответил ей отказом. Тем временем ее стала смущать небрежность, с какой этот самый персонал относился к мерам безопасности в отношении такого опасного заболевания: были случаи захода медиков в зону изоляции без всяких масок, а свои защитные одежды беспечные врачеватели порой бросали прямо на пол.

Беспокойство дамы достигло пика на пятый день, когда она себя просто плохо почувствовала. Она попросила мужа принести тесты на беременность, и «через две минуты мучительного ожидания на маленьком экране высветилось слово — беременна». Об этом дама сообщает в социальной сети.

Муж стал ругаться с доктором, отстаивая ту точку зрения, что женщину с сыном надо вернуть домой из-за ее плохого состояния и обеспокоенности возможной инфекцией. Но главврач сказал, что срок в 14 дней должен быть выдержан даже в том случае, если тест на вирус окажется негативным.
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«Мой сын впал в истерику», — писала женщина. И затем все та же женщина, называющая себя Гузелью, добавила: «У нас просто не было другого выхода, кроме как покинуть больницу без разрешения, через окно».

Полиций потом допросила ее дома, но никакого дела пока не возбуждено. «Все в моей семье живы и здоровы, слава Богу», — дописала Гузель.

Другая женщина, идентифицированная как Алла Ильина, сообщила, что слегла с болью в горле через несколько дней после возвращения с Хайнани в свой родной город Петербург, второй по величине город в России. Она тоже вызвала «скорую», и медики привезли ее в больницу для тестирования на коронавирус, обещав опустить ее через 24 часа. Но на следующий день ей сообщили, что, несмотря на негативный результат по вирусу, ее оставляют еще на 2 недели.

Это же дикость, — жалуется Алла Ильина. — Все три теста показывали, что я в полном порядке со здоровьем, тогда какого черта нужно держать меня под карантином?

Ее отдельная палата была суровым местом для пребывания, пожаловалась Алла газете «Фонтанка». Ни книг, ни вай-фая, ни шампуня. А дверь была заперта на электронный замок. Придумав, каким образом выключить замок благодаря короткому замыканию, Алла убежала из больницы в пятницу.

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Однако ни больница, ни полиция не устремились за Аллой в погоню, что заставляет ее предположить: со здоровьем у нее все в порядке.

«Если бы я была больна, они бы затопили меня звонками», — сообщает Алла «Фонтанке».

Но во вторник вечером в российских масс-медиа появилась информация, будто больницы все же сообщила полиции о бегстве Аллы, и теперь по этому факту может начаться уголовное расследование.

Обе дамы не дали пока комментариев иностранной прессе.

Протоколы действий в условиях карантина в разных регионах России — разные. В некоторых регионах органы здравоохранения изолируют китайских граждан, которые недавно приехали из Китая. В других при возникновении опасных симптомов может быть объявлен карантин на срок до 14 дней.

А во вторник «Фонтанка» опубликовала видео, предположительно заснятое другими пациентами в той самой больнице, откуда бежала Ильина. На заснятом видео — две женщины поют «Хочу быть Аллой Ильиной, а потом они же держат бумагу с надписью: «Выпустите нас отсюда».

Ирина Сидорова, еще одна женщина, вернувшаяся с Хайнаня тем же рейсом, что и Алла, а потом оказавшаяся под карантином в той же больнице, подтвердила «Ассошиейтед пресс», что двери палаты заперты, а пациентам не разрешают выходить без сопровождения.

Сидорова сказала в интервью, что ее госпитализировали через неделю после возвращения в Петербург. Ее тоже оставляют до 15 февраля, хотя тест подтвердил отсутствие вируса, а никаких опасных симптомов не проявилось.

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