06:01 (мск), источник: Lenta.Ru
Три российские пенсионерки возродили закрытый водочный завод. Подпольный бизнес принес им миллионы
Три российские пенсионерки пойдут под суд за бутлегерство: они тайно запустили производство на закрытом
Сообщницы наняли уволенных с предприятия рабочих и за четыре месяца заработали на контрафактной водке семь миллионов рублей. Их доход мог быть в разы большим, но о подпольном бизнесе узнали в МВД. При этом жители городка, где работал завод, все как один встали на сторону нарушительниц закона, ведь они предоставили им работу и хорошую зарплату… О том, как предприимчивые пенсионерки решали проблему занятости в отдельно взятом городе, — в материале «Ленты.ру».
В небольшом городке Верхнеуральске Челябинской области до 2016 года успешно работал один из старейших в регионе
Завод много раз менял хозяев, названия и даже выпускаемую продукцию. Во времена советской антиалкогольной компании, при Михаиле Горбачеве, вместо спиртных напитков там производили конфеты «Птичье молоко». Но в 90-е годы все вернулось на круги своя, и завод вновь стал выпускать водку, виски, бренди, джин и ликеры.
В нулевые на главном предприятии Верхнеуральска произошел крупный пожар. После него от производственных зданий, памятника архитектуры XVIII века, остались только закопченные кирпичные стены. Вскоре уничтоженное огнем производство решили восстановить: завод реконструировали и оснастили автоматизированными итальянскими линиями. Однако проработал он недолго — возникли проблемы с лицензией, и в апреле 2016 года его по решению собственников все же закрыли.
План этот предполагал наличие компаньонов. Ими стали бывшие коллеги Комаровой, 64-летние Татьяна Образцова и Ольга Букасева. Обе много лет проработали на заводе и имели все необходимые производственные навыки: первая трудилась на линии розлива аж с 1980 года, вторая работала технологом на участке подготовки водки. После закрытия завода в апреле 2016 года Комарова осталась ликвидатором, а Образцова и Букасева вышли на пенсию. Но без дела они сидели недолго: вскоре Комарова предложила подругам возродить производство, и уже в ноябре 2017 года в Верхнеуральске возобновилось производство алкоголя. Правда, подпольное.
Охранники предприятия хорошо знали сообщниц и без лишних вопросов пускали их на территорию. Так же свободно проходили туда и 20 рабочих из числа бывших сотрудников, которых наняли Комарова, Образцова и Букасева. Позже все они дружно заявили оперативникам, что ничего не знали о нелегальном статусе своей деятельности. Рабочие якобы считали, что завод просто возобновил работу.
— Комарова, Образцова и Букасева запустили свою линию и производили под видом водки спиртосодержащую жидкость крепостью 35−38 градусов, — рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах региона. — Но, судя по ассортименту готовой продукции, завод выпускал водку сразу десяти наименований, в том числе «Армейскую», «Престижную» и «Gold 999».
По словам рабочих, нанятых пенсионерками, по ночам водку из Верхнеуральска развозили на фурах в неизвестном направлении — вероятнее всего, в маленькие частные магазины, не слишком озабоченные происхождением товара.
Но через четыре месяца после запуска завода о наличии контрафактной продукции на рынке узнала служба безопасности компании «Белуга Маркет» — той самой, которая владеет правами на «Армейскую», «Престижную», «Gold 999» и другие марки из ассортимента Верхнеуральского завода. Ее представители обратились в полицию, и в марте 2018 года на подпольное предприятие нагрянули сотрудники управления экономической безопасности (УЭБ) МВД России.
Во время проверки заводских помещений полицейские обнаружили, что работа на предприятии идет полным ходом. Среди прочего сотрудники УЭБ нашли «три автоматические линии розлива, готовую к реализации водку различных наименований и около 50 тысяч литров спиртосодержащей жидкости».
К этому времени сообщницы успели продать более 40 тысяч бутылок водки. Но новая партия готовой продукции, которую обнаружили полицейские, была куда больше.
Вскоре после визита оперативников УЭБ на завод в Верхнеуральске
Пожилые правонарушительницы отказались давать показания по делу, сославшись на 51-ю статью Конституции, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя. Однако, по словам источника «Ленты.ру», в самом начале следствия одна из обвиняемых, Комарова, признала вину и попыталась выгородить сообщниц, сказав, что они действовали по ее указанию и не были осведомлены о незаконности своих действий. Но позже передумала. Сейчас она вместе с Образцовой и Букасевой находится под подпиской о невыезде. Расследование их уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
Между тем жители Верхнеуральска поддержали пенсионерок. По словам горожан, с закрытием
— У нас в городе нет работы, — пожаловалась журналистам бывшая сотрудница предприятия Галина Ступенькова, — У меня сейчас сын дома сидит — раньше работал на заводе, сейчас даже грузчиком не может устроиться, все занято.
Чиновники местной администрации поспешили заявить, что не были в курсе темных дел бутлегерш. Глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов сообщил, что узнал о скандальной истории из СМИ, поскольку у него нет «полномочий по контролю»: территория
Что до его владельцев, то они до сих пор остаются в тени. Некоторые СМИ выяснили, что одна из собственниц законсервированного завода живет в Магнитогорске, но от комментариев она отказалась, а ее причастность к незаконному бизнесу следователи доказать не смогли. Поэтому всю ответственность за подпольное производство, судя по всему, придется нести трем предприимчивым пенсионеркам.