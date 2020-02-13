03:17 (мск), источник: Коммерсантъ
В Псковской области в ДТП с микроавтобусом погибли 8 человек
Микроавтобус попал в аварию в Псковской области, погибли восемь человек, сообщил «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора региона.
По его словам, микроавтобус зарегистрирован в юрисдикции Украины. Предположительно, он перевозил граждан этой страны.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком. Сообщается, что погибли восемь из девяти находившихся в микроавтобусе человек. Водитель грузовика не пострадал.