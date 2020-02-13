08:30 (мск), источник: Коммерсантъ
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Число погибших выросло в четверг на 242 человека, что является антирекордом для суточной статистики. Общее число жертв в провинции достигло 1310 человек, передает Reuters.
Новые смертельные случаи в два раза выше цифры, озвученной ранее, когда в понедельник умерли 103 человека. Число новых случаев в заболевания в провинции, которая является эпицентром вспышки, подскочило до 14840 человек. С четверга статистика включает диагностику с помощью новых клинических методов.
Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о «стабилизации» ситуации с выявлением новых случаев заражения коронавирусом в Китае. При этом, по его словам, это не говорит о том, что эпидемия идет на спад.