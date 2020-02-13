Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
08:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:53 MSK, 13.02
60 328Инфицировано
1 368Скончалось
5 986Выздоровело
Источник: AP 2020

Число погибших выросло в четверг на 242 человека, что является антирекордом для суточной статистики. Общее число жертв в провинции достигло 1310 человек, передает Reuters.

Новые смертельные случаи в два раза выше цифры, озвученной ранее, когда в понедельник умерли 103 человека. Число новых случаев в заболевания в провинции, которая является эпицентром вспышки, подскочило до 14840 человек. С четверга статистика включает диагностику с помощью новых клинических методов.

Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о «стабилизации» ситуации с выявлением новых случаев заражения коронавирусом в Китае. При этом, по его словам, это не говорит о том, что эпидемия идет на спад.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Читайте также
Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV / Covid-19 (данные на 12.02.2020, 11:00 мск)
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Офицера-подводника жестоко наказали за мат в сторону портрета Путина
Убил себя в суде после оглашения приговора
Врач объяснил смысл установки видеокамер в кабинетах гинекологов
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте
СМИ: трое сбежали из-под коронавирусного карантина в России
Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса (фото)
В России предложили запретить шуметь днем
РЖД уберет ковры из поездов
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Горячие темы на Авто
Про Китай, и немного про нас. 213
Курение убивает 146
Все ближе 9 мая 110
Подайте графин с водой --я выступлю 55
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Популярный актер резко стал изгоем
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Четыре фактора заражения человека раком
Популярные темы на «Детях»
"Сама- сама " или только вместе? 387
Работа и отношения 232
Фроша и "Он же - ПАМЯТНИК". Завершение пребывания в Красноярске. 182
Мать, которая терпит фиаско, и не знает как выбраться 180
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь