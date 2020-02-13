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10:40 (мск), источник: Интерфакс

ФСИН начала проверку из-за фото тюремного застолья убийцы Немцова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Главное управление ФСИН по Иркутской области начало служебную проверку в связи с публикацией в интернете фотографий застолья с участием осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева, предположительно, в исправительной колонии N3 строгого режима, сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе ведомства.

«Будут выяснены в том числе обстоятельства, при которых были сделаны фотографии, каким образом они попали в интернет», — сказал собеседник агентства.

Эти фотографии опубликовал волонтерский проект Scanner project, они взяты из аккаунта Ислам Ирон в сети «ВКонтакте», они были размещены там в июле 2018 года.

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Убийца Немцова получил 20 лет вместо пожизненного

В июле 2017 года суд приговорил Дадаева, которого присяжные признали виновным в исполнении убийства Немцова, к 20 годам лишения свободы. Его отправили в колонию строгого режима для экс-сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ИК-3).

В сентябре 2018 года Дадаева из-за злостного нарушения порядка перевели на один год в колонию № 2 в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.

В декабре 2019 года суд постановил перевести Дадаева из колонии в тюрьму на три года с отбыванием оставшегося срока наказания в колонии строгого режима. Постановление суда не вступило в силу, так как было обжаловано.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

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