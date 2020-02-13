Ничего необычного, просто фотографии застолья из иркутской колонии строгого режима ИК-3, на которых запечатлён Заур Дадаев, осуждённый по делу об убийстве Бориса Немцова. ИК-3 в Иркутске — колония для бывших силовиков, Дадаев — служил во внутренних войсках МВД. #россия pic.twitter.com/hunIweF8gT— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) February 12, 2020
10:40 (мск), источник: Интерфакс
ФСИН начала проверку из-за фото тюремного застолья убийцы Немцова
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Главное управление ФСИН по Иркутской области начало служебную проверку в связи с публикацией в интернете фотографий застолья с участием осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева, предположительно, в исправительной колонии N3 строгого режима, сообщили «Интерфаксу» в четверг в