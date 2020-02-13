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14:16 (мск), источник: РИА Новости

В Ницце вандалы осквернили памятник Жаку Шираку

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Открытый на прошлой неделе в Ницце памятник экс-президенту Франции Жаку Шираку подвергся нападению вандалов, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на местные власти.

5
фотографий
5
фотографий

Ширак скончался в возрасте 86 лет 26 сентября 2019 года. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на протяжении 18 лет был мэром Парижа. Ширак был похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, которая скончалась в 2016 году.

Радио отмечает, что власти открыли статую Жака Ширака высотой 2,2 метра 8 февраля, небольшой двор вокруг монумента назвали в честь бывшего лидера республики. По данным газеты Nice Matin, нападение произошло в среду утром.

France Bleu пишет, что монумент лишился двух пальцев левой руки — безымянного и мизинца — вандалы их оторвали. Город уже подал жалобы на вандалов. При помощи камер видеонаблюдения удалось идентифицировать пятерых нарушителей порядка, теперь ими занимается полиция.

При этом газета Figaro указывает, что городские власти обещают восстановить памятник уже в четверг.

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