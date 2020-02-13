14:41 (мск), источник: Известия
Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали
Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства 13 февраля.
В отношении отца мальчиков были возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности, истязании и краже (ст. 125, пп. «а, г» ч. 2 ст. 117, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия.
«По версии следствия, данный мужчина, находясь в
Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия.
Также расследуется дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц органов системы профилактики. По итогам расследования их действиям будет дана оценка.
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства инцидента.
26 января житель
На следующий день мать мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что годами терпела издевательства и пытки со стороны Гаврилова и готова забрать сыновей. 28 января мужчина пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области.
Самих детей передали их бабушке, которая проживает в