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14:41 (мск), источник: Известия

Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства 13 февраля.

Источник: СК РФ

В отношении отца мальчиков были возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности, истязании и краже (ст. 125, пп. «а, г» ч. 2 ст. 117, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия.

«По версии следствия, данный мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине», — говорится в сообщении.

Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия.

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История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту

Также расследуется дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц органов системы профилактики. По итогам расследования их действиям будет дана оценка.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства инцидента.

26 января житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет прилетел из Хабаровска в Москву. Детей он оставил в одном из терминалов аэропорта Шереметьево. При них оказались свидетельства о рождении и записка с просьбой приютить их, так как из-за финансовых проблем отец не может их содержать.

На следующий день мать мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что годами терпела издевательства и пытки со стороны Гаврилова и готова забрать сыновей. 28 января мужчина пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области.

Самих детей передали их бабушке, которая проживает в Комсомольске-на-Амуре. Мальчиков уже устроили в местные школу и детский сад.

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14:46 (мск)© Ньюстюб
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