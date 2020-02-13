Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
14:44 (мск), источник: RTVi

В Германии арестовали бизнесмена за нарушение эмбарго в отношении России

В Германии арестовали бизнесмена Александра С. за нарушение эмбарго на поставку военного оборудования и товаров двойного назначения в Россию. Об этом 13 февраля говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Германии.

Источник: Reuters

В ведомстве рассказали, что подозреваемый — директор фирмы, офис которой находится на юге Германии. Он незаконно поставлял в Россию станки, а чтобы скрыть это, работал через подставных покупателей. Также он подделал документы, в которых говорилось о цели использования оборудования.

Всего с января 2016 по январь 2018 года он сделал семь поставок на общую сумму в восемь миллионов евро. В прокуратуре отметили, что часть оборудования была для военных целей, а ряд товаров был двойного назначения.

Подозреваемого задержали 11 февраля в Аугсбурге. В его квартире, а также в помещениях, которые принадлежат компании бизнесмена, прошли обыски. Александра С. также обвиняют в действиях по заказу иностранных спецслужб.

 Эво Моралес рассказал, что Владимир Путин не поддержал его во время переворота
Эво Моралес. Беглый президент
Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%
В России зафиксировали резкий рост заболеваемости циррозом
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте
Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса (фото)
ФСИН проверит колонию из-за фото застолья с убийцей Немцова
В России может начаться «гаражная амнистия»
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Горячие темы на Авто
Про Китай, и немного про нас. 221
Курение убивает 149
Все ближе 9 мая 137
Не знаете, что за гордость такая у иркутян? 65
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Четыре фактора заражения человека раком
Назван точный диагноз певицы МакSим
Как к Кудрявцевой после операции стал относиться муж
Дети
43-летняя женщина стала самой красивой мамой планеты (фото) Женщина и ее дочь выглядят как сестры.
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь