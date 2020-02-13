В Германии арестовали бизнесмена за нарушение эмбарго в отношении России

В ведомстве рассказали, что подозреваемый — директор фирмы, офис которой находится на юге Германии. Он незаконно поставлял в Россию станки, а чтобы скрыть это, работал через подставных покупателей. Также он подделал документы, в которых говорилось о цели использования оборудования.
Всего с января 2016 по январь 2018 года он сделал семь поставок на общую сумму в восемь миллионов евро. В прокуратуре отметили, что часть оборудования была для военных целей, а ряд товаров был двойного назначения.
Подозреваемого задержали 11 февраля в Аугсбурге. В его квартире, а также в помещениях, которые принадлежат компании бизнесмена, прошли обыски. Александра С. также обвиняют в действиях по заказу иностранных спецслужб.