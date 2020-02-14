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05:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У генерала ФСБ нашелся только Lexus

Замначальника управления спецслужбы построил вместо застав жилые дома.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», до мая, то есть до окончания следствия, продлен домашний арест бывшему первому замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Генерал-майор обвиняется в превышении должностных полномочий: по его распоряжению 657 млн руб., выделенных на строительство погранзастав в Крыму, потратили на жилье пограничникам. При этом генерал-строитель оказался подозрительно бедным: у него для погашения ущерба арестовали только внедорожник.

По данным «Ъ», 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР продлил на пять месяцев, то есть до окончания основных следственных действий, домашний арест генерал-майору Сулину. Изначально суд и вовсе отправил экс-руководителя УКС ФСБ в СИЗО. Основанием для этого послужили данные о готовящемся побеге генерала за границу. Управление собственной безопасности ФСБ предоставило следствию данные о том, что, узнав о непродлении с ним контракта, господин Сулин пытался получить визу для выезда за границу. Очевидно, речь шла о Великобритании, которая, как сказано в деле, «не осуществляет выдачу в РФ лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», но которую несколько раз посетили жена и дочь генерала.

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Впрочем, как сообщил «Ъ» адвокат Евгений Бушуев, 2-й Западный окружной военный суд, рассмотрев его жалобу, вернул генералу свободу, поместив его под домашний арест. Защита ходатайствовала об избрании и более мягкой меры пресечения в виде «запрета определенных действий», ссылаясь на то, что генерал хочет найти работу, чтобы содержать свою семью, но ему было отказано.

Юрий Сулин обвиняется ГВСУ СКР в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, в период с декабря 2015-го по декабрь 2018 года, являясь должностным лицом, господин Сулин совершил действия, «явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов государства».

А именно направил 657 млн 989 тыс. руб., выделенных из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2012−2020» на строительство погранзастав в Крыму, на обеспечение жильем пограничников. Для них были построены жилые комплексы в Севастополе, Армянске и Джанкое.

Причем ранее, установило следствие, на них уже выделялись средства, которые были похищены фигурантами другого расследования.

Защита тем не менее полагает, что следствие, согласившись с ее версией, прекратит дело за отсутствием события преступления.

ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу. Причем автомобиль, отмечает его адвокат, был приобретен за 5 млн руб. еще до совершения предполагаемого преступления.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев

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