В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

Мелехова назвала поведение медбрата недопустимым.
«Это прямое нарушение этики и деонтологии, с этим сотрудником расторгнут трудовой договор», — заявила министр здравоохранения Пермского края.
В пресс-службе минздрава Пермского края рассказали РИА Новости, что Калинин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее один из пользователей форума «Двач», представившись медиком, рассказал, что убил минимум десять пожилых пациентов, отключив их от аппарата ИВЛ. К посту он также прикрепил фотографию рабочего костюма с бейджем, на котором указано имя «Сергей Владимирович».
В Сети пытались вычислить автора сообщения. Сначала пользователи форума предположили, что это медбрат-анестезист Сергей Вольф из Кировского госпиталя ветеранов войн. Проверка показала его непричастность к преступлению.
Позднее на форуме назвали имя другого подозреваемого — сотрудника больницы имени Гринберга Сергея Калинина. Как сообщал телеканал РЕН-ТВ, он признался в авторстве.
Специальная комиссия, в которую вошли представители Минздрава Пермского края изучили истории болезни, а также патолого-анатомические эпикризы и записи врачей всех пациентов, которые умерли во время работы медбрата-анастезиста Калинина. По итогам проверки информация Калинина, опубликованная на форуме «Двач», не подтвердилась.