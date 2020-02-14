Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: как вы помните советские песни о любвиВ честь Дня святого Валентина мы предлагаем вам вспомнить, какие строчки о любви были в знаменитых советских песнях. Вперед!
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
16:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Боевики сбили еще один вертолет Сирии

Боевики сбили еще один вертолет армии Сирии в провинции Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al-Jazeera».

Источник: AP 2020

Известно, что инцидент произошел на западе провинции в Идлибской зоне деэскалации, передает Anadolu. Предположительно, силы сирийской оппозиции выпустили по вертолету ракету типа «земля-воздух». Вертолет взлетел из района города Алеппо и был сбит в районе Куптан аль-Джабаль.

Новость
Сирийские войска взяли под контроль трассу Дамаск-Алеппо. Почему это важно?

13 февраля в Минобороны Турции заявили о нейтрализации в Идлибе 55 сирийских военных. Аналогичные заявления звучали 10 и 11 февраля. Тогда сообщалось о «нейтрализации» 101 и 51 сирийских военнослужащих соответственно, днем ранее — о 101 погибшем сирийцах.

10 февраля в провинции Идлиб погибли пятеро турецких военнослужащих. Артобстрел наблюдательного поста, где находились военные, устроила сирийская армия. Это был как минимум второй за февраль случай гибели турецких силовиков в Сирии: 3 февраля под обстрелом погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

После этого президент Турции Реджет Тайип Эрдоган заявил, что в случае новых атак на турецкие силы Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно. Позднее он пообещал сбивать все самолеты в небе над Идлибом, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

После гибели своих солдат Турция нанесла массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Были уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет.

Справка
Эскалация в Сирии: Россия и Турция на грани конфликта?С начала февраля обстановка в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться.
 Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии
Кассирша из «Макдоналдса» выложила пляжные фото и разбогатела
Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
Дерипаска прокомментировал статью о его связи с деньгами Путина
В ВОЗ рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Тест: как вы помните советские песни о любви
Мем с волчицей стал популярней знаменитого мема с волком в Сети
Норильск переживает нашествие песцов (видео)
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Су-57 столкнулся с новыми трудностями На внезапном крушении одной из моделей беды истребителя не заканчиваются
Горячие темы на Авто
Про Китай, и немного про нас. 221
Все ближе 9 мая 148
Чем плох сухой закон? 106
Я все ж нашёл источник зла --- 93
Кино
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов» Согласно идее шоу, каждый из участников имеет шанс возглавить королевство
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Загитова попрощалась со спортом: что произошло
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Редкие фото из прошлого, запрещенные к показу
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Четыре фактора заражения человека раком
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь