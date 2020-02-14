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20:42 (мск), источник: Ведомости

Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за видео с ним на сайте Павленского

Кандидат в мэры Парижа от партии президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» Бенжамин Гриво снял свою кандидатуру с выборов, пишет Liberation. Незадолго до этого российский художник-акционист Петр Павленский опубликовал на своем сайте Pornopolitique интимное видео с участием политика.

После публикации видео Гриво заявил, что «политическая жизнь крайне сложна». «За этот год я и моя семья подвергались клеветническим высказываниям и анонимным нападкам. Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью», — сказал он, отметив, что в первую очередь хочет защитить свою семью. Источник Figaro сообщил, что накануне вечером Гриво встречался с Макроном, однако решение о снятии кандидатуры принял самостоятельно.

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Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерие. По его словам, Гриво в своей предвыборной кампании раз за разом подчеркивает свою веру в семейные ценности и позиционирует себя как «образцовый семьянин, который хочет стать представителем и защитником всех семей Парижа».

Павленский известен своими громкими акциями: он зашил себе рот в поддержку Pussy Riot, прибил половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. В январе 2017 г. Павленский уехал из России после того, как правоохранительные органы начали в его отношении проверку по делу о насильственных действиях сексуального характера. В мае того же года он получил политическое убежище во Франции, а Следственный комитет отказался от возбуждения уголовного дела против него. В октябре 2017 г. он поджег ограду офиса банка Banque de France.

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