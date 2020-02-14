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19:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин помиловал трех россиян

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек — Павла Петрашова, Раису Плетневу и Марину Чернышеву. Президентские указы вступают в силу 24 февраля.

Источник: AP 2020

В тексте указов отмечено, что Владимир Путин принял решения, руководствуясь принципом гуманности.

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Напомним, 30-летний Павел Петрашов был участником ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля. Он частично признал вину и отбыл часть наказания — год и пять месяцев. 49-летней Марине Чернышевой президент сократил срок до пяти лет. Во время ссоры она ударила бывшего мужа ножом. Мужчина выжил, а после призвал смягчить бывшей жене приговор, назвав себя инициатором конфликта.

62-летняя Раиса Плетнева задушила своего пьяного мужа. Свидетели отмечали, что ее муж злоупотреблял спиртным, проявлял агрессию, избивая ее. Президент сократил ее срок до шести лет.

В сентябре прошлого года президент помиловал трех человек. Из колонии вышли мать пятерых детей, которая была вынуждена торговать наркотиками, и женщина, убившая из чувства ревности мужа. Также помилован ветеран труда, тяжело ранивший человека в ссоре.

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