11:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Дочь полковника Захарченко выселяют за отца
Росимущество решило освободить конфискованную квартиру от родственников осужденного полицейского.
Как стало известно «Ъ», Росимущество через суд пытается выселить из единственного жилья 12-летнюю Ульяну Захарченко, дочь осужденного
О том, что квартира в ЖК «Имперский дом» (Якиманский пер., д. 6) опечатана, Марине Семыниной сообщили соседи 16 января 2020 года. В этот день по этому адресу с обыском приехала
Поскольку в квартире никого не оказалось — Марина Семынина с дочерью Ульяной Захарченко гостили у родственников в другом городе, — замки в двери были сломаны. «Мы не знаем, что там искали», — заявила «Ъ» адвокат Валерия Туникова, представляющая интересы госпожи Семыниной. По ее словам, после ухода полицейских представители Росимущества врезали в дверь новые замки, а саму квартиру опечатали.
27 января 2020 года от Росимущества в Замоскворецкий райсуд Москвы поступил иск о выселении из нее Ульяны Захарченко и ее матери, слушания по которому еще не назначили.
«Требования о выселении несовершеннолетней априори не соответствуют нормам действующего законодательства, даже если бы были заявлены в судебном порядке, так как эта квартира является для матери и ребенка единственным пригодным для проживания жилым помещением», — отметила адвокат Туникова, приведя соответствующие разъяснения Конституционного и Верховного судов.
Еще одна квартира на улице Дмитрия Ульянова, которую, как утверждает сама госпожа Семынина, ей еще в 2007 году подарили родители, по решению того же Никулинского райсуда также обращена в доход государства.
Лишить Марину Семынину и Ульяну Захарченко доступа в квартиру на Якиманке, где они зарегистрированы, Росимущество пыталось еще в августе прошлого года. Тогда представитель этой структуры потребовал от УК «Имперский дом» аннулировать их пропуска. Впрочем, добиться желаемого в тот раз не удалось, поскольку Никулинский райсуд лишил несовершеннолетнюю лишь права собственности на жилое помещение, оставив ей право пользования квартирой.
Отметим, что о нарушении прав своей несовершеннолетней дочери в обращении к уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой упоминал и сам Дмитрий Захарченко. По его мнению, к участию в деле в качестве третьего лица в Никулинском райсуде необоснованно не привлекли органы опеки и попечительства. При этом
Олег Рубникович