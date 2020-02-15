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06:02 (мск), источник: Интерфакс

Бросивший своих детей в Шереметьево отец арестован

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Центральный суд Хабаровска удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 13 апреля Виктора Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре, который 26 января по прилете в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево, сообщили агентству «Интерфакс» в суде.

Ранее в отношении Гаврилова были возбуждены уголовные дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Отец мальчиков объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.

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«Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — сказал Гаврилов в видеообращении, распространенном в конце января Следственным комитетом.

«Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня», — сказал Гаврилов.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила «Интерфаксу», что, по словам родной матери мальчиков, мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. На видео, которое появилось в местных интернет-изданиях, женщина рассказывает, что первый муж запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.

В настоящее время дети вернулись под опеку матери. Мальчики посещают школу и детский сад. При необходимости с ними работают психологи.

Их отец был задержан правоохранительными органами 13 февраля в Хабаровске по пути следования в Комсомольск-на-Амуре, где он хотел снова забрать детей.

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