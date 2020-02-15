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15:11 (мск), источник: РИА Новости

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:23 MSK, 14.02
64 460Инфицировано
1 384Скончалось
7 171Выздоровело
Источник: РИА Новости

«Речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января. Его госпитализировали в больницу Bichat 25 января, предпринимались строгие меры по его изоляции. Его состояние быстро ухудшалось, и он несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации», — заявила Бузен.

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Она добавила, что дочь скончавшегося также находится под наблюдением врачей в больнице Bichat, но ее состояние больше не вызывает беспокойства и скоро ее выпишут.

В конце декабря китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому заболеванию официальное название COVID-2019.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 66 тысяч человек, умерли 1523, выздоровели более восьми тысяч. Вирус распространился и за пределами Китая — в разных странах заразились более 500 человек, в том числе два случая отмечены в России.

Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля прекратилось железнодорожное сообщение с Китаем.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
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