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22:07 (мск), источник: ТАСС

Мужчина открыл стрельбу на улице в центре Калининграда

Погибли два человека, включая беременную женщину.

ТАСС, 15 февраля. Неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина и убил двоих на улице в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, мужчина открыл огонь по прохожим из нарезного охотничьего оружия. Он застрелил двоих, после чего попытался покончить с собой. Злоумышленник ранен и госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди погибших — мужчина и женщина. «Убитая была беременна. На месте происшествия работают сотрудники СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил источник.

Власти Калининграда подтвердили гибель двух человек при стрельбе в центре города, ранен ребенок.

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