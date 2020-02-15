22:07 (мск), источник: ТАСС
Мужчина открыл стрельбу на улице в центре Калининграда
Погибли два человека, включая беременную женщину.
ТАСС, 15 февраля. Неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина и убил двоих на улице в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, мужчина открыл огонь по прохожим из нарезного охотничьего оружия. Он застрелил двоих, после чего попытался покончить с собой. Злоумышленник ранен и госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди погибших — мужчина и женщина. «Убитая была беременна. На месте происшествия работают сотрудники СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил источник.
Власти Калининграда подтвердили гибель двух человек при стрельбе в центре города, ранен ребенок.
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