01:44 (мск), источник: РИА Новости
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
АНКАРА — РИА Новости. Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet.
По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Они повалили и разбили надгробия, фото которых приводит газета. На памятниках можно прочитать русские фамилии. Всего на участке кладбища, где похоронены немусульмане, находятся 72 могилы.
Вандалы были задержаны охраной кладбища, после допроса в полиции их отпустили. Сообщается, что теперь они должны возместить родственникам умерших нанесённый ущерб.
Как заявил ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью Sputnik Турция, обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также и об угрозах в свой адрес.
Как заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу, власти страны принимают все меры для охраны российских дипломатов в связи с угрозами послу.
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