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11:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Художник Павленский арестован в Париже после публикации интимного видео с французским политиком

Российский художник-акционист Петр Павленский и его подруга (ее имя не уточняется) арестованы в Париже в рамках расследования о публикации интимного видео, из-за которого французский политик Бенжамен Гриво снял кандидатуру с выборов мэра.

Источник: AFP 2020

Интимные видео с участием Гриво появились в интернете на этой неделе. По словам Павленского, эти записи ему отправила любовница французского политика.

Опубликовав видео, он хотел обличить лицемерие Гриво, который «пропагандировал традиционные семейные ценности», заявил художник.

Полиция арестовала Павленского и его подругу за вторжение в личную жизнь и распространение изображений сексуального характера без согласия. Расследование началось, после того как Гриво обратился в полицию с жалобой.

Согласно французскому законодательству, полиция может держать Павленского и его подругу под стражей не более 48 часов, то есть до вечера понедельника, отмечает BFM TV.

Дело о вечеринке

Художник был арестован еще в субботу, но в рамках расследования другого дела. Изначально причиной заключения под стражу стало участие Павленского в завершившейся скандалом вечеринке, которая состоялась 31 декабря в квартире на бульваре Сен-Жермен на левом берегу Сены.

По словам одного из участников вечеринки, Павленский угрожал другим гостям кухонным ножом. По сведениям портала Mediapart, два человека в результате получили ножевые ранения.

Устроитель вечеринки, адвокат Жуан Бранко, с которым, по его словам, Павленский консультировался перед публикацией порнографического видео, настаивает, что нож в ход никто не пускал; сам Павленский признал, что участвовал в потасовке, но также отрицал применение холодного оружия.

Чтобы полиция могла допросить Павленского о скандальных видео, его первое заключение под стражу по другому делу было формально приостановлено, отмечает BFM TV.

В российском консульстве в Париже заявили, что «у посольства нет никаких контактов с Петром Павленским, но в случае обращение его за консульским содействием, оно, безусловно, будет оказано, как и любому другому гражданину России», передает ТАСС.

Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году; люди с таким статусом часто избегают контактов с российскими властями.

Павленский против Гриво

Бенжамен Гриво не считался фаворитом на предстоящих выборах мэра Парижа | Источник: AFP 2020

После публикации видеозаписей, которые быстро разошлись в соцсетях, Гриво был вынужден сняться с выборов мэра. На момент выхода из предвыборной гонки шансы на победу Гриво считались невысокими, хотя он пользуется поддержкой президента Франции Эмманюэля Макрона.

Mediapart сообщал, что Павленский встречался с журналистами издания, показывал им видеозапись и предлагал опубликовать ее. Они отказались.

Гриво обратился в полицию с жалобой на Павленского.

В субботу вечером французская полиция арестовала подругу Павленского, которая предположительно передала ему видео с французским политиком, сообщило Франс пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Ей предъявлено обвинение во вмешательстве в частную жизнь и публикации без разрешения фотоматериалов сексуального характера. Следствие не назвало ее имени. Предположительно, именно она получила откровенное видео от французского политика.

Представители многих политических сил страны, включая оппонентов, осудили нападки на Гриво.

Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году | Источник: AFP 2020

Видео было опубликовано на малоизвестном сайте и сопровождалось списком политических амбиций Гриво. Также в видео содержались скриншоты интимной переписки с некой девушкой, которой Гриво якобы отправил откровенное видео.

Ссылкой на видео поделился член парламента, которого в конце 2018 года вынудили уйти из партии Макрона «Вперед, Республика».

«Это лишь начало»

Петр Павленский прославился в 2013 году, прибив свою мошонку к брусчатке Красной площади. Когда в России ему предъявили обвинение в сексуальном насилии, он покинул страну и получил политическое убежище во Франции. Сам художник свою вину отрицает.

В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. После акции он был задержан и заключен под стражу. Он провел в следственном изоляторе семь месяцев. В 2017 году он поджег в Париже вход в здание центрального банка.

В 2015 годe Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке | Источник: AFP 2020

В интервью каналу LCI Павленский заявил, что не намерен ограничиваться лишь одним политиком. Художник считает, что политики должны говорить правду, и намерен продолжать бороться с пропагандой и пуританством политиков.

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