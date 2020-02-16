Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: как вы помните советские песни о любвиВ честь Дня святого Валентина мы предлагаем вам вспомнить, какие строчки о любви были в знаменитых советских песнях. Вперед!
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
04:08 (мск), источник: РИА Новости

Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Дочь бывшего высокопоставленного дипломата, директора национальной разведки США Джона Негропонте задержана по обвинению в убийстве, сообщила в пресс-релизе полиция округа Монтгомери, штат Мэриленд.

«Следователи… возбудили дело об убийстве в связи со смертью 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Подозреваемая — 27-летняя София Негропонте, адрес не подтвержден. Она арестована на месте преступления и обвиняется в убийстве с отягчающими обстоятельствами», — говорится в релизе.

По данным полиции, мужчина получил смертельное ножевое ранение во время конфликта с подозреваемой. Друг пары показал, что молодые люди в тот вечер выпивали и смотрели телевизор в его присутствии, а затем ссорились и подрались. Именно друг вызвал экстренные службы после инцидента.

Диана Негропонте, мать Софии, подтвердила Washington Post, что речь идет о ее дочери, и сказала, что очень любит ее.

Джон Негропонте был послом США в Гондурасе, Мексике и Ираке, в 2005—2007 году был директором национальной разведки, затем занимал пост заместителя госсекретаря США. Негропонте и его жена Диана усыновили пятерых детей во время работы в Гондурасе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украинская экономика начала год уникальными рекордами
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Названа причина убийства семейной пары в Калининграде
Самуэльссон — о победе Логинова: Это позор для спорта
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Как российские чиновники браконьерствуют и погибают на охоте
Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Чем плох сухой закон? 113
Замена масла 111
Я все ж нашёл источник зла --- 95
В каком возрасте начинается систематическое ухудшение здоровья 90
Кино
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов
Новости партнеров
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Хочешь, чтобы экономика России воспрянула, - помоги ответами на эти вопросы
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Что вы думаете о безопасности на улицах города: пройдите опрос
Дети
Ида Галич выписалась из роддома и показала фото новорожденного сына На свежих кадрах можно рассмотреть лицо мальчика
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
Чувствуешь ли ты себя безопасно, живя в России: пройди короткий опрос
Пройди опрос и расскажи о своих жилищных условиях
Сельское хозяйство России требует изменений. Твои ответы в опросе помогут
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь