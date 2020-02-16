Deutsche Welle: в Китае вводится смертная казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Человек, ставший причиной распространения инфекции, может быть приговорен к 10-летнему или пожизненному сроку заключения, а также к смертной казни.
Помимо утаивания собственных симптомов к ответственности могут привлечь за искажение информации о состоянии больного и сокрытие истории путешествий, уточняет издание.
Ранее администрация китайского города Ухань, ставшего очагом нового типа коронавируса, ввела жесткий карантин на территории всех жилых комплексов. Жителям города запрещено покидать свои микрорайоны.
Новым типом коронавируса COVID-19 по всему миру заразились 69 тыс. человек, умерли 1 тыс. 669. В Китае заразились 68,5 тысячи, из них 1665 человек скончались, 9419 излечились и выписаны из больниц.