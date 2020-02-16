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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Deutsche Welle: в Китае вводится смертная казнь за сокрытие симптомов коронавируса

В Китае вводится уголовное преследование за сокрытие симптомов коронавируса, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:23 MSK, 14.02
64 460Инфицировано
1 384Скончалось
7 171Выздоровело
Источник: AP 2020

Человек, ставший причиной распространения инфекции, может быть приговорен к 10-летнему или пожизненному сроку заключения, а также к смертной казни.

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Помимо утаивания собственных симптомов к ответственности могут привлечь за искажение информации о состоянии больного и сокрытие истории путешествий, уточняет издание.

Ранее администрация китайского города Ухань, ставшего очагом нового типа коронавируса, ввела жесткий карантин на территории всех жилых комплексов. Жителям города запрещено покидать свои микрорайоны.

Новым типом коронавируса COVID-19 по всему миру заразились 69 тыс. человек, умерли 1 тыс. 669. В Китае заразились 68,5 тысячи, из них 1665 человек скончались, 9419 излечились и выписаны из больниц.

Справка
Откуда берутся коронавирусы и почему они так опасны?Далеко не все коронавирусы очень опасны: человек постоянно сталкивается с их менее агрессивными разновидностями
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