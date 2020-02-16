Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
10:31 (мск), источник: Известия

В Басманном районе Москвы мужчина вбежал в храм с ножом и ранил людей

В Москве мужчина вбежал в храм с ножом и ранил людей. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что в результате нападения были ранены два человека. Об их состоянии не говорится.

По информации журналистов, инцидент произошел в Басманном районе Москвы в храме Николая Чудотворца. Преступник вбежал в здание во время службы и напал на людей, стоявших у алтаря. Злоумышленника удалось задержать — это сделали сами прихожане. Другие детали инцидента выясняются.

Ранее в субботу, 15 февраля, стрельба произошла в Калининграде у Центрального рынка. По предварительным данным, нападавшим является некий Бахрамов Ф. Он поджидал супружескую пару с карабином и открыл прицельный огонь. В результате погибли мужчина и женщина, их 13-летний сын был доставлен в больницу, позже в тот же день его выписали. Сообщалось, что нападавший попытался покончить с собой, он скончался в больнице. По данным РЕН ТВ, мужчина, открывший огонь, давно конфликтовал с супругами из-за передела мест на рынке, что могло стать причиной инцидента.

Все новости региона
 Только не на мове: от Украины требуют защитить права нацменьшинств
Без срока давности: СК запросил у Канады материалы по убийству детей
В Китае ввели смертную казнь за сокрытие коронавируса
Емельяненко одарил Кадырова и вызвал недовольство фанатов
«Газпром» ответил США про перспективы «Северного потока-2»
«Болезнь доярок» угрожает офисным работникам
Житель Финляндии снял танцующих медведей (фото)
Выжившие пассажиры рассказали, как спастись при авиакатастрофе
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Чем плох сухой закон? 115
Замена масла 112
Я все ж нашёл источник зла --- 95
Ну, с праздничком 103
Кино
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов
Новости партнеров
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Пройди опрос и расскажи о своих жилищных условиях
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Популярные темы на «Детях»
В РПЦ сравнили гражданских жен с «бесплатными проститутками» 208
Пневмония левосторонняя и отпуск в Таиланде.. Как быть???? 206
Вещички для малыша. 130
Температура 38. 97
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
Влияй на будущее своей области - участвуй в опросе
Пройди опрос о кадровом конкурсе в Госдуме, твое мнение очень важно
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Насколько ты доволен медициной в России: ответь на вопросы опроса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь