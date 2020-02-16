10:31 (мск), источник: Известия
В Басманном районе Москвы мужчина вбежал в храм с ножом и ранил людей
В Москве мужчина вбежал в храм с ножом и ранил людей. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Уточняется, что в результате нападения были ранены два человека. Об их состоянии не говорится.
По информации журналистов, инцидент произошел в Басманном районе Москвы в храме Николая Чудотворца. Преступник вбежал в здание во время службы и напал на людей, стоявших у алтаря. Злоумышленника удалось задержать — это сделали сами прихожане. Другие детали инцидента выясняются.
Ранее в субботу, 15 февраля, стрельба произошла в Калининграде у Центрального рынка. По предварительным данным, нападавшим является некий Бахрамов Ф. Он поджидал супружескую пару с карабином и открыл прицельный огонь. В результате погибли мужчина и женщина, их 13-летний сын был доставлен в больницу, позже в тот же день его выписали. Сообщалось, что нападавший попытался покончить с собой, он скончался в больнице. По данным РЕН ТВ, мужчина, открывший огонь, давно конфликтовал с супругами