15:20 (мск), источник: ТАСС
Умер автор ремикса на главную тему «Бригады» Андрей Иванов
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Музыкант утонул в Австралии, сообщил журналист Михаил Козырев.
Один из создателей музыкального проекта Triplex и автор ремикса на главную тему «Бригады» композитор Андрей Иванов погиб в Австралии. Об этом сообщил в воскресенье журналист Михаил Козырев на своей странице в Facebook.
«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бондай Бич в Сиднее. Разбился о скалы», — написал Козырев.
«Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь», — добавил журналист.
Triplex — российский музыкальный проект, исполняющий электронную музыку. Коллектив основан в 1992 году. Выпустил альбом «Катапульта», композицию и ремикс «Собака Баскервилей». В 2000-е годы Triplex стал известен в первую очередь записью саундтреков к кинофильмам и телесериалам, например, к фильмам «Коллекционер», «Бой с тенью» и другим.
Телесериал «Бригада» вышел на российские экраны в 2002 году. Музыку к сериалу написал композитор Алексей Шелыгин, получивший награды MTV Russia Movie Award и премию российской музыкальной индустрии «Рекордъ» за самый продаваемый саундтрек. Дополнительную популярность Triplex принес ремикс на главную музыкальную тему «Бригады», который в 2003 году создал Андрей Иванов в рамках проекта. Ремикс получил премию MTV Россия как лучший рингтон года. Также на эту композицию был создан клип по мотивам сериала.