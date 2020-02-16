Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: как вы помните советские песни о любвиВ честь Дня святого Валентина мы предлагаем вам вспомнить, какие строчки о любви были в знаменитых советских песнях. Вперед!
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
12:03 (мск), источник: Известия

Настоятель рассказал о нападении в московском храме

Настоятель храма Николая Чудотворца в Москве, где произошло нападение во время службы, рассказал журналистам о случившемся.

Источник: РИА "Новости"

По словам протоиерея Кирилла Сладкова, оба пострадавших — его коллеги.

Злоумышленник забежал в центральный алтарь. На нем были очки, резиновые перчатки и капюшон. В наушниках играла музыка, передает РЕН ТВ. Протоиерей и его помощник подошли к нему, чтобы «узнать, что случилось, и спокойно вывести», однако мужчина выхватил нож. Помощник настоятеля получил ножевое ранение.

После этого все присутствующие стали останавливать преступника, в это время два ножевых ранения получил еще один человек.

По словам настоятеля, один из пострадавших ранен в руку, второй — в плечо.

16 февраля во время утренней службы в храм ворвался мужчина с ножом (по данным СМИ, его зовут Ефим Ефимов) и напал на находящихся в церкви. Его смогли остановить. Позже полиция задержала его. Выясняются обстоятельства случившегося.

 Только не на мове: от Украины требуют защитить права нацменьшинств
Без срока давности: СК запросил у Канады материалы по убийству детей
В Китае ввели смертную казнь за сокрытие коронавируса
Емельяненко одарил Кадырова и вызвал недовольство фанатов
Как российские чиновники браконьерствуют и погибают на охоте
«Газпром» ответил США про перспективы «Северного потока-2»
«Болезнь доярок» угрожает офисным работникам
Выжившие пассажиры рассказали, как спастись при авиакатастрофе
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Чем плох сухой закон? 115
Замена масла 112
Я все ж нашёл источник зла --- 95
Ну, с праздничком 103
Кино
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
В РПЦ сравнили гражданских жен с «бесплатными проститутками» 314
Вещички для малыша. 132
Температура 38. 99
Купаться в начале апреля-куда? 86
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
Чувствуешь ли ты себя безопасно, живя в России: пройди короткий опрос
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь