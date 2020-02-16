Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: как вы помните советские песни о любвиВ честь Дня святого Валентина мы предлагаем вам вспомнить, какие строчки о любви были в знаменитых советских песнях. Вперед!
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
21:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Гаишник необъяснимо обеспечил жильем родителей

Прокуратура требует конфисковать у родственников офицера 15 квартир.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Воронежская прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у семьи заместителя начальника областного ГИБДД 15 квартир в доход государства. Как показала проверка, родители высокопоставленного полицейского в период его службы вложили в покупку недвижимости более 63 млн руб., однако их официальный доход совокупно покрывает только пятую часть от этой суммы. Откуда взялись остальные деньги, подполковник объяснить не смог. По результатам служебной проверки ему было объявлено о неполном служебном соответствии.

Прокурор Воронежской области Александр Гулягин обратился с иском к заместителю начальника регионального управления ГИБДД подполковнику Игорю Качкину об обращении в доход государства имущества, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы». Иск направлен в Советский райсуд Воронежа, соответчиками выступают родители господина Качкина Николай и Нина Качкины. По данным облпрокуратуры, речь идет о конфискации 22 объектов недвижимости общей стоимостью 50 млн руб.

Как пояснили в надзорном ведомстве, основанием для иска стали материалы контроля за расходами, поступившие из регионального главка МВД.

Согласно документам, родители Игоря Качкина являются владельцами 31 объекта недвижимости, их совокупная стоимость превышает 63 млн руб.

При этом на момент покупки у них отсутствовали необходимые для этого денежные средства, а «имеющиеся доходы исключают возможность совершения сделок за их счет».

Кроме того, непосредственное участие в покупке недвижимости принимал сам подполковник. По данным прокуратуры, действуя по доверенности, оформленной от имени матери, Игорь Качкин подписал семь договоров купли-продажи на общую сумму 23,3 млн руб.

«Поскольку высокопоставленным полицейским не представлены доказательства, подтверждающие приобретение спорного имущества на законные доходы, оно, в соответствии с действующим законодательством, подлежит обращению в доход Российской Федерации», — резюмировали в надзорном ведомстве.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, прокуратура требует изъять в доход государства 15 квартир, 4 земельных участка, а также несколько парковочных боксов и других помещений, принадлежащих родителям Игоря Качкина.

«Остальное имущество покрывается их совокупным заработком», — добавил собеседник. Сколько официально зарабатывает господин Качкин, неизвестно, на официальных ресурсах МВД его декларация отсутствует. 40-летний подполковник занимает должность заместителя начальника областного управления ГИБДД с февраля 2016 года, до этого он служил в должности начальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, по результатам проверки, выявившей факт несоответствия расходов государственного служащего его доходам, Игорь Качкин был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. В частности, ему было объявлено о неполном служебном соответствии. Связаться с самим подполковником «Ъ» не удалось. Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля.

Андрей Прах, Воронеж

Во время загрузки произошла ошибка.
 Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
Генерал ФСБ потратил бюджетные средства неожиданным образом
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Западу
Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером
Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
Лыжные курорты скоро уйдут в прошлое
Емельяненко одарил Кадырова и вызвал недовольство фанатов
Тысячи японцев собрались на «пикантный» фестиваль (фото)
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
За правду! 166
Чем плох сухой закон? 116
Замена масла 112
Все говорят про новый фильм Дудя 104
Кино
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов
Новости партнеров
Пенсионные накопления обложат налогом
У Бурунова новая возлюбленная. Фото
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Певица Максим в тяжелом состоянии
Дети
Ида Галич выписалась из роддома и показала фото новорожденного сына На свежих кадрах можно рассмотреть лицо мальчика
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Игорь Матвиенко обеспокоен судьбой рыжего «иванушки»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь