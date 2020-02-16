21:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Гаишник необъяснимо обеспечил жильем родителей
Прокуратура требует конфисковать у родственников офицера 15 квартир.
Воронежская прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у семьи заместителя начальника областного ГИБДД 15 квартир в доход государства. Как показала проверка, родители высокопоставленного полицейского в период его службы вложили в покупку недвижимости более 63 млн руб., однако их официальный доход совокупно покрывает только пятую часть от этой суммы. Откуда взялись остальные деньги, подполковник объяснить не смог. По результатам служебной проверки ему было объявлено о неполном служебном соответствии.
Прокурор Воронежской области Александр Гулягин обратился с иском к заместителю начальника регионального управления ГИБДД подполковнику Игорю Качкину об обращении в доход государства имущества, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы». Иск направлен в Советский райсуд Воронежа, соответчиками выступают родители господина Качкина Николай и Нина Качкины. По данным облпрокуратуры, речь идет о конфискации 22 объектов недвижимости общей стоимостью 50 млн руб.
Как пояснили в надзорном ведомстве, основанием для иска стали материалы контроля за расходами, поступившие из регионального главка МВД.
При этом на момент покупки у них отсутствовали необходимые для этого денежные средства, а «имеющиеся доходы исключают возможность совершения сделок за их счет».
Кроме того, непосредственное участие в покупке недвижимости принимал сам подполковник. По данным прокуратуры, действуя по доверенности, оформленной от имени матери, Игорь Качкин подписал семь договоров
«Поскольку высокопоставленным полицейским не представлены доказательства, подтверждающие приобретение спорного имущества на законные доходы, оно, в соответствии с действующим законодательством, подлежит обращению в доход Российской Федерации», — резюмировали в надзорном ведомстве.
«Остальное имущество покрывается их совокупным заработком», — добавил собеседник. Сколько официально зарабатывает господин Качкин, неизвестно, на официальных ресурсах МВД его декларация отсутствует. 40-летний подполковник занимает должность заместителя начальника областного управления ГИБДД с февраля 2016 года, до этого он служил в должности начальника отдела технического надзора и
Как пояснили в
Андрей Прах, Воронеж