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16 февраля, источник: Известия

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10−15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.

Источник: Известия

«Совсем уж огромных сумм нет. Обычно “средний чек” составляет около 10−15 тыс. рублей. Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил», — сказал он.

По словам Сычева, основным видом мошенничества с банковскими счетами россиян стали звонки из псевдобанков.

На это, как отмечает представитель ЦБ, есть три причины: во-первых, организация подобной преступной схемы не требует крупных затрат; во-вторых, для завязки разговора мошенникам не нужно много знать о клиенте банка — только его номер и полное имя; в-третьих, излишняя доверчивость граждан.

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Кроме того, помимо номера телефона и ФИО клиента преступники зачастую обладают дополнительной информацией о человеке. Ее можно взять не из банковских баз, а из других источников, в которых россияне добровольно оставляют информацию.

Например, интернет-магазины, социальные сети, карты лояльности и обычные магазины, где была оформлена дисконтная карта.

2 февраля директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова рассказала, как распознать телефонного мошенника. По ее словам, у назвавшего себя сотрудником банка необходимо узнать полностью должность, фамилию и имя. После этого уточнить, о какой банковской карте идет речь, и попросить назвать ее номер.

Кроме того, эксперт уточнила, что сотрудник банка никогда не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений.

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11 декабря 2019© Ньюстюб
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