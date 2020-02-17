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05:11 (мск), источник: ТАСС

В посольстве России во Франции сообщили, что Павленский не обращался к ним за помощью

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский, находящийся под стражей во Франции по делу о публикации видео интимного характера, не обращался в посольство России в Париже за каким-либо содействием. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе российского дипломатического представительства.

«Нет, не обращался», — сказали в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос. Здесь напомнили, что ранее Павленский «получил убежище во Франции и год находился в заключении» в этой стране. Тогда, как отметили в пресс-службе, россиянин не обращался с какими-либо просьбами в российское посольство.

В январе 2019 года парижский суд признал Павленского виновным в поджоге в октябре 2017 года одного из парижских филиалов Banque de France. Тогда суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, из них два года — условно. При этом суд оставил россиянина на свободе, поскольку он уже провел 11 месяцев в предварительном заключении.

От Министерства юстиции Франции на запрос ТАСС относительно меры наказания, которая сейчас может грозить Павленскому, к настоящему моменту ответа не поступало.

Ранее Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на интернет-ресурс с видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии «Республика на марше» Бенжамен Гриво. В своем сообщении россиянин заявил, что на этих кадрах, где невозможно доподлинно установить личность автора, фигурирует именно Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.

Сам Гриво после появившегося в интернете видео объявил о прекращении своего участия в кампании и сообщил о подаче жалобы в уголовную полицию Парижа за «вмешательство в личную жизнь» и «распространение изображений сексуального характера без согласия».

В субботу днем полиция задержала Павленского при выходе из отеля в 16-м районе Парижа. Он находился в розыске со 2 января за «причинение ущерба в составе организованной банды». По данным источников в полиции, 31 декабря Павленский стал участником драки. В настоящий момент под стражей находится также спутница российского художника-акциониста.

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