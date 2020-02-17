05:11 (мск), источник: ТАСС
В посольстве России во Франции сообщили, что Павленский не обращался к ним за помощью
ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Российский
«Нет, не обращался», — сказали в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос. Здесь напомнили, что ранее Павленский «получил убежище во Франции и год находился в заключении» в этой стране. Тогда, как отметили в
В январе 2019 года парижский суд признал Павленского виновным в поджоге в октябре 2017 года одного из парижских филиалов Banque de France. Тогда суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, из них два года — условно. При этом суд оставил россиянина на свободе, поскольку он уже провел 11 месяцев в предварительном заключении.
От Министерства юстиции Франции на запрос ТАСС относительно меры наказания, которая сейчас может грозить Павленскому, к настоящему моменту ответа не поступало.
Ранее Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на
Сам Гриво после появившегося в интернете видео объявил о прекращении своего участия в кампании и сообщил о подаче жалобы в уголовную полицию Парижа за «вмешательство в личную жизнь» и «распространение изображений сексуального характера без согласия».
В субботу днем полиция задержала Павленского при выходе из отеля в 16-м районе Парижа. Он находился в розыске со 2 января за «причинение ущерба в составе организованной банды». По данным источников в полиции, 31 декабря Павленский стал участником драки. В настоящий момент под стражей находится также спутница российского