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12:51 (мск), источник: Интерфакс

На лайнере Diamond Princess выявили еще 99 случаев коронавируса

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Еще у 99 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в карантине в Японии, обнаружили коронавирус, сообщает в понедельник агентство Kyodo.

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У 70 из них не было симптомов заболевания, но анализы на наличие коронавируса дали положительный результат.

По данным телеканала NHK, общее число заболевших на круизном лайнере теперь составляет 454 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Справка
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