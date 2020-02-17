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13:09 (мск), источник: Ведомости

Первый россиянин заразился коронавирусом

Женщина подхватила инфекцию на круизном лайнере в Японии.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:23 MSK, 14.02
64 460Инфицировано
1 384Скончалось
7 171Выздоровело
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Гражданин РФ впервые заразился коронавирусом, сообщает посольство России в Японии. Это случилось на круизном лайнере Diamond Princess. Согласно заявлению посольства, россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

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Круизный лайнер Diamond Princess, находящийся в японском порту Иокогама, является крупнейшим за пределами Китая кластером заразившихся коронавирусом 2019-nCov. В начале февраля у одного из пассажиров корабля, высадившегося в Гонконге, обнаружили признаки заболевания COVID-19, впоследствии Япония объявила двухнедельный карантин для оставшихся на борту. 7 февраля, на момент закрытия Diamond Princess на карантин, на судне находилось более 3700 человек. К настоящему моменту COVID-19 диагностирован у 454 пассажиров. Накануне США начали эвакуацию своих граждан, находящихся на лайнере и получивших отрицательные анализы на заболевание. О подготовке планов эвакуации заявили Филиппины и Австралия.

Болезнь COVID-19 впервые была зафиксирована в городе Ухане в Китае. Комиссия по здравоохранению Китая сообщает более чем о 70 000 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 1770 человек. Ранее на территории России было зафиксировано два случая заражения коронавирусом, оба заболевших были гражданами Китая. К 12 февраля пациенты были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов.

Справка
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Юрий Литвиненко

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