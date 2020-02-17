15:18 (мск), источник: BBC News Русская служба
Аллу Ильину, сбежавшую из коронавирусного карантина, принудительно госпитализировали
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Согласно решению суда, женщина помещена в стационар как минимум до 19 февраля до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирусную инфекцию. Согласно постановлению, решение подлежит немедленному исполнению службой судебных приставов.
Алла Ильина в конце января вернулась из Китая. 6 февраля ее положили в Боткинскую больницу на коронавирусный карантин, откуда через сутки она сбежала, сломав электронный замок двери инфекционного бокса. Анализы, по ее словам, не подтвердили у нее коронавирусной инфекции.
В больнице ее действия посчитали хулиганством и обратились в суд, требуя вернуть пациентку на лечение.
Только 13 февраля — спустя почти неделю после побега — Роспотребнадзор обратился в суд, требуя вернуть пациентку в карантин на обследование.
Слушания по административному иску главного санитарного врача
Позиция Аллы Ильиной сводилась к тому, что медики и Роспотребнадзор нарушили ее конституционные права, принудительно госпитализировав на длительный срок без ее согласия и
Действия ведомства опровергают обоснованность его требования об изоляции беглянки, поскольку в течение нескольких дней после побега ее никто не искал и не пытался обеспечить безопасность ее родственников и окружающих, заявил он.
Вопросы к истцам, почему они явились в суд без масок и не позаботились о безопасности слушателей в суде, судья сочла не имеющими отношения к делу. Без конкретного ответа остался и ключевой для ответчицы вопрос, какой срок необходим для ее обследования и почему его нельзя провести амбулаторно.
Анализы же отправляются в медицинский центр «Вектор» в Новосибирск и только после двукратного отрицательного ответа пациент может считаться здоровым.
Предложение Аллы Ильиной самостоятельно отправиться в Новосибирск для сдачи анализов на месте суд проигнорировал.
Представитель Ильиной настаивал, что после побега из Боткинской больницы, который мог обернуться дисциплинарными взысканиями для врачей, она не может быть уверена в своей безопасности, и просил в крайнем случае поместить ее в другой стационар. В итоге прокурор встал на сторону Роспотребнадзора.
Решение было оглашено в отсутствие Аллы Ильиной и ее адвоката: их забыли пригласить в зал. Узнав о том, что суд постановил немедленно доставить ее в Боткинскую больницу на срок не менее, чем до 19 февраля, Алла Ильина на вопрос о планах, сказала Би-би-си: «Выжить. Выжить в Боткина».
Судебный пристав подобное решение исполнял впервые: в бланке исполнительного листа по делу Ильиной говорилось о принудительном взыскании «задолженности» и обязанности «сообщить о счетах в банке».
Спустя час Аллу Ильину на машине Скорой помощи в сопровождении полицейского автомобиля отправили в больницу. Одновременно стало известно, что в Невский райсуд Петербурга поступил аналогичный иск против другой беглянки — Анны Рыбаковой.
Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко:
«Суд не может придумать другого, кроме того, что ему дали мои коллеги. Суд идет с формальной позиции. Другого нельзя было ожидать.
По сути, никакой опасности люди, которые прибыли из Китая и сбежали из больницы, не представляют. Их просто изолируют с точки зрения гипотетической опасности для людей. На самом деле этой гипотетической опасности нет" (цитата по Интерфаксу).
Анна Пушкарская