На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17

По информации издания, на Украине уволили четырех человек, входивших в подразделение по расследованию крушения Boeing, а также двух прокуроров, которые являлись членами Совместной следственной группы (ССГ).
«Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины», — говорится в публикации.
При этом газета пишет, что увольнение прокуроров не должно повлиять на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, так как работа над досье была завершена еще в прошлом году. Тем не менее, в Киеве считают, что это может помешать новым расследованиям по делу MH17.
Так, экс-прокурор Роман Хошовский заявил, что его преемникам потребуется большое количество времени для ознакомления с расследованием.
«Никто не знает дело, которое мы вели в течение пяти лет», — сказал он.
Увольнение более 700 прокуроров стало результатом проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским антикоррупционной реформы, отметила NRC.
Крушение малазийского Boeing
Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing в июле 2014 года потерпел крушение, при котором погибли все 298 находившихся на борту человек.
Киев обвинил в случившемся ополченцев, которые отмечали, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.
Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов «Бук», якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских Вооруженных сил из Курска. При этом замглавы российской Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.
В МИД неоднократно называли обвинения следственной группы голословными, а президент Владимир Путин сообщал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. В Минобороны также обращали внимание, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.
В июне прошлого года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило, что считает причастными к доставке ЗРК «Бук» на позицию в Донбассе и к удару по по малайзийскому Boeing четырех человек: россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств. Также российские дипломаты усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.
На этой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что Нидерланды отказались передать Москве материалы по делу MH17, несмотря на то, что по нему проходят трое российских граждан. Тем самым власти Нидерландов в очередной раз «уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН», отметили в ведомстве.
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.