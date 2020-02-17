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16:22 (мск), источник: РИА Новости

На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17, уволили в результате антикоррупционной реформы, сообщила газета NRC Next.

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По информации издания, на Украине уволили четырех человек, входивших в подразделение по расследованию крушения Boeing, а также двух прокуроров, которые являлись членами Совместной следственной группы (ССГ).

«Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины», — говорится в публикации.

При этом газета пишет, что увольнение прокуроров не должно повлиять на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, так как работа над досье была завершена еще в прошлом году. Тем не менее, в Киеве считают, что это может помешать новым расследованиям по делу MH17.

Так, экс-прокурор Роман Хошовский заявил, что его преемникам потребуется большое количество времени для ознакомления с расследованием.

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«Никто не знает дело, которое мы вели в течение пяти лет», — сказал он.

Увольнение более 700 прокуроров стало результатом проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским антикоррупционной реформы, отметила NRC.

Крушение малазийского Boeing

Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing в июле 2014 года потерпел крушение, при котором погибли все 298 находившихся на борту человек.

Киев обвинил в случившемся ополченцев, которые отмечали, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.

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Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов «Бук», якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских Вооруженных сил из Курска. При этом замглавы российской Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.

В МИД неоднократно называли обвинения следственной группы голословными, а президент Владимир Путин сообщал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. В Минобороны также обращали внимание, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.

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В июне прошлого года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило, что считает причастными к доставке ЗРК «Бук» на позицию в Донбассе и к удару по по малайзийскому Boeing четырех человек: россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств. Также российские дипломаты усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.

На этой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что Нидерланды отказались передать Москве материалы по делу MH17, несмотря на то, что по нему проходят трое российских граждан. Тем самым власти Нидерландов в очередной раз «уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН», отметили в ведомстве.

Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

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