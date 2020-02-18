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14:01 (мск), источник: РИА Новости

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.

«Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен», — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

В декабре Верховный суд Канады отказался рассматривать апелляцию Оберлендера на решение лишить его канадского гражданства.

По словам юриста, ни российские, ни канадские власти не связывались с ним по поводу возможных обвинений в адрес Оберлендера в России.

«Мы успешно защищали господина Оберлендера на протяжении 12 лет в судебных спорах и трижды выигрывали в суде по апелляции. Не в состоянии добиться успеха на основе закона, канадское правительство изменило закон, чтобы лишить его права на апелляцию. Не очень-то честный процесс по любым стандартам», — полагает Поултон.

Он добавил, что считает несправедливым лишение его клиента гражданства Канады.

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.

По данным следствия, он служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под командованием доктора Курта Кристмана. Это подразделение, на вооружении которого были мобильные газовые камеры, действовало на Кубани в 1942—1943 годах и было причастно к целому ряду преступлений, в том числе к убийству детдомовцев в Ейске.

Подробные материалы об убийстве воспитанников детдома были опубликованы РИА Новости прошлой осенью в рамках проекта «Без срока давности». В октябре 1942 года нацисты вывезли из детского дома и умертвили 214 сирот. По этому факту СК возбудил уголовное дело о геноциде.

Сам Оберлендер не отрицает, что служил в «отрядах смерти», но утверждает, что в 17 лет его заставили под страхом смерти и что он не причастен к убийству людей. Тем не менее он фигурирует в списке десяти наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.

После войны Оберландер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство, которого его в итоге лишили за попытку скрыть службу в зондеркоманде.

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