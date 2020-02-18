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17:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму задержали двух готовивших теракты подростков

В Керчи пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, сообщила ФСБ. Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами изъяты у подростков, которых назвали последователями 18-летнего Владислава Рослякова.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями города Керчь 2003 и 2004 годов рождения, являющимися последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ЦОС уточнили, что самодельные взрывные устройства с поражающими элементами изъяли по домашним адресам подростков. Компоненты они купили в интернете. «Испытания “пробных” взрывных устройств проводились на домашних животных», — добавили в ФСБ.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой Керченского политехнического колледжа, а затем расстрелял студентов и преподавателей вуза. Погибли 22 человека, более 40 получили ранения. В Крыму был объявлен трехдневный траур.

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